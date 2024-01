Internationalt Abonnement

Sidste chance: På tirsdag kan Trump være et skridt tættere på magten – og der er kun én kandidat, der kan stoppe ham

Analyse: Valget i New Hampshire er ikke kun vigtigt for de lokale. Udfaldet kan i sidste ende få store konsekvenser for hele USA. For Europa. Og for Ukraine. Men det er kun omkring én million vælgere i granitstaten, der kan træffe beslutningen.