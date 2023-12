Internationalt Abonnement

Selv ikke partiets trumfkort har overbevist vælgerne. Rishi Sunak har store problemer – men det er ikke længere Labour, han bør være mest bange for

Rishi Sunak har haft et år i stolen som premierminister til at rette op på sit partis dårlige meningsmålinger. Men selv ikke et nyligt comeback til David Cameron eller snak om skattelettelser appellerer til vælgerne. Alt imens vokser konkurrencen fra et nyt parti, der mere og mere ligner en sten i skoen for Det Konservative Parti.