Scarlett Johansson lagde video ud, og Bidens udenrigsminister tweetede: Nu bliver aktivister frigivet

De tre egyptiske aktivister er en uddøende race, og ikke uden grund:

Siden præsident Abdel Fattah al-Sisi i 2013 tilkæmpede sig magten i Egypten ved et militærkup, har stort set alle menneskerettighedsorganisationer afbrudt deres aktiviteter i landet.

Det estimeres ifølge Aljazeera, at 60.000 af de indsatte i Egyptens fængsler er politiske fanger – herunder sekulære aktivister, journalister, advokater og forskere, som løbende er blevet arresteret under el-Sisis præsidentskab.

Alene i løbet af få dage sidste år blev flere end 1.400 personer, der deltog i anti-regimeprotester, anholdt.

Den 18 år gamle NGO Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) er den formentlig mest prominente gruppe, som endnu opererer i landet og forsøger at dokumentere brud på menneskerettigheder, vilkår i landets fængsler, sekterisk vold og den udbredte diskrimination af kvinder og religiøse minoriteter.

Det var derfor ikke en lille historie, da organisationens øverste chef, Gasser Abdel-Razek, og to medarbejdere – Karim Ennarah og Mohamed Basheer – i sidste måned og med få dages mellemrum blev arresteret og smidt i fængsel.

Last Tuesday, EIPR met with the ambassadors of Germany, Belgium, Denmark, Finland, France, Italy, the Netherlands, Spain, and Switzerland, #Egypt #HumanRights pic.twitter.com/Jp6VAyEW6j — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) November 8, 2020

Politiet anholdt ifølge BBC de tre for anklager om at »tilslutte sig en terrorgruppe« og »sprede falske nyheder«, efter at de havde mødtes med ambassadører fra en række andre lande, heriblandt Danmark, for at diskutere menneskerettighedssituationen i Egypten.

Sigtelserne kan give mange års fængselsstraffe.

Anholdelserne viste, hvor langt landets regering er gået for at lukke munden på oppositions stemmer og på uafhængige organisationer, hvilket har afstedkommet massiv international kritik fra FN og en række vestlige lande.

»Yndlingsdiktator«

En række kendisser såsom den amerikanske skuespiller Scarlett Johansson og den britiske komiker Stephen Fry er kommet aktivisterne i forsvar. Johansson lagde en video ud, hvori hun hyldede aktivisternes arbejde for »egypternes værdighed«.

Antony Blinken, som er udnævnt til udenrigsminister i den nyvalgte Joe Bidens kommende regering, tweetede ligeledes, at han var meget bekymret for situationen.

»At mødes med udenlandske diplomater er ikke en forbrydelse,« skrev han.

Share concern re. #Egypt's arrests of three employees of the Egyptian Initiative for Personal Rights. Meeting with foreign diplomats is not a crime. Nor is peacefully advocating for human rights. https://t.co/hR5JtLcAYI — Antony Blinken (@ABlinken) November 20, 2020

Joe Biden har lovet at skride ind over for menneskerettighedskrænkelser i Egypten – et land, som er allieret med USA og har tætte økonomiske bånd til Europa, men som også er et af de regimer, der har slået allerhårdest ned på alle alle former for oppositionsstemmer – lige fra islamister over demokratiaktivister til uafhængige journalister.

»Ikke flere blankochecks til Trumps »yndlingsdiktator,« tweetede Biden i juli, med henvisning til, at præsident Trump ved et internationalt topmøde i 2019 kaldte Sisi for sin »yndlingsdiktator«.

De tusindvis af egyptere, som i sommeren 2013 gik på gaderne for at demonstrere for Abdel Fattah al-Sisis kup, håbede givetvis på, at det ville føre til større politisk frihed og en forbedret økonomi.

I dag, syv år senere, er Egypten dog endnu mere undertrykkende og har en ringere økonomi, end tilfældet var under Mohammed Morsi, Egyptens første demokratisk valgte præsident, som blev væltet af Sisi efter to år ved magten.

Gasser, Karim and Basheer were let go directly from Tora prison. Unusual. They are now either home or on the way home. — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 3, 2020

Sisi siger selv, at der ingen politiske fanger er i Egypten, og at landet er stabilt og sikkert.

Torsdag – efter en måned i fangeskab – blev de tre aktivister, nogle af de sidste, som stadig kæmper for at styrke demokratiet indefra, så endelig frigivet mod kaution.

Det er dog uklart, hvorvidt sigtelserne bliver opretholdt.

Carolina Kamil er Berlingskes korrespondent i Mellemøsten