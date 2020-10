Säpo beretter om ulovlig spionage mod Sverige: Vi mister flere milliarder kroner om året

Sverige mister store milliardbeløb hvert år til cyberangreb og spionage fra udenlandske magter.

Sådan lød det mandag fra den svenske efterretningstjeneste Säpo ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Spionagen betyder, at der hvert år bliver hentet værdifuld information og viden, som ifølge Säpo er flere milliarder svenske kroner værd, ud af Sverige. Cyberoperationerne synes især at være rettet mod svenske virksomheder og er tilsyneladende dirigeret af en lang række aktører:

»Vi ser, at op mod 15 stater bedriver ulovlige efterretningsoperationer mod Sverige,« siger den nytiltrådte politichef i Säpo, Charlotte von Essen, til TT.

Hun understreger, at Kina og Rusland udgør den største trussel mod Sverige.

»De benytter sig af en bred vifte af værktøjer. Alt fra cyberspionage til påvirkningsoperationer til misinformation, men også strategiske opkøb benytter man sig af,« siger Charlotte von Essen.

Derfor opfordres svenske virksomheder og myndigheder nu til at styrke deres sikkerhedsbeskyttelse, skriver TT.

Ifølge Säpo bør virksomhederne således installere et tre-trins-sikkerhedssystem, som beskytter virksomheden virtuelt og fysisk og samtidig sikrer medarbejdernes individuelle sikkerhed.

»IT-systemet er én del, men man skal også have fysisk sikkerhed. Det vil sige, at man installerer låse og alarmer rundt om den virksomhed, som skal beskyttes, og at man også sikrer personalets sikkerhed,« siger Charlotte von Essen til TT:

»Det betyder, at man sikrer sig, at man har loyale og pålidelige ansatte til at arbejde med følsomme informationer. Hvis der er en brist i bare ét af disse tre elementer, har man ikke en ordentlig beskyttelse.«