Særligt én gruppe bliver hårdt ramt af coronavirus

Coronavirussen fortsætter med at hærge i særligt Kina. Antallet af smittede på verdensplan er nu over 67.000, hvoraf langt den overvejende del er i Kina, hvor der er 66.496 smittede. 1.526 personer er døde af virussen, og 8.410 er meldt raske efter at have været ramt. Det viser en opgørelse på worldometers.info.

Ifølge de kinesiske sundhedsmyndigheder, NHC, var 80 procent af dem, der er døde efter at have været smittet med coronavirus, over 60 år gamle, og 75 procent havde i forvejen sundhedsproblemer som hjerte-kar-sygdomme, astma og diabetes.

Worldometer viser løbende de estimerede tal for smittede, døde og raskmeldte over hele verden og har oplysningerne og informationer fra en lang række forskellige kilder – blandt andre FNs Verdenssundhedsorganisation (WHO), NHC og det australske sundhedsministerium.

Rammer især ældre mænd

En nylig undersøgelse, der er foretaget på Universitetshospitalet i Wuhan, hvor coronavisrussen først blev opdaget og har ramt hårdest, viser desuden, at virussen i højere grad rammer ældre mænd. Det skriver Business Insider.

Michael Ryan, WHO »Der er en tydelig forskel mellem mænd og kvinder i dette udbrud med henblik på alvorligheden.«

Flere andre undersøgelser viser samme resultater, og det har fået flere forskere til at undersøge, om mænd biologisk set er mere modtagelige over for virussen. Forskerne peger desuden på, at flere kinesiske mænd end kvinder ryger, hvilket øger deres risiko for at få åndedrætsproblemer. Coronavirus kan blandt andet udvikle sig til alvorlige infektioner i luftvejene.

På en pressekonference fredag sagde direktøren for WHO Health Emergencies Programme, Michael Ryan, ifølge Business Insider, at hypotesen om rygning som forværrende årsag for mænd, er god. En undersøgelse af rygning i Kina fra 2010 viste, at 62 procent af de kinesiske mænd på et tidspunkt i deres liv havde røget, mens kun gjaldt tre procent af de kinesiske kvinder.

»Der er i forbindelse med dette udbrud tydelig forskel mellem mænd og kvinder, når man ser på, hvor alvorligt de bliver ramt. Og der er bestemt en markant forskel i (ryge)vanerne i Kina,« sagde Michael Ryan, og understreger, at rygning udgør en risikofaktor ved alle luftvejsinfektioner.

Antallet af smittede på verdensplan er nu over 67.000, hvoraf langt den overvejende del er i Kina, hvor der er 66.496 smittede. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det har fra begyndelsen været kendt, at det særligt er ældre og personer, der i forvejen har helbredsudfordringer, der bliver hårdest ramt af coronavirus, præcis som det er tilfældet med en almindelig influenza.

Japanske mænd ramt

Uden for Kina er der i skrivende stund 29 lande, der har registreret coronavisrussmittede. Heraf er Japan hårdest ramt med 337 tilfælde – i 71 procent af de japanske tilfælde er det mænd, der er blevet smittet. I smittetilfældene uden for Kina er gennemsnitsalderen dog helt nede på 45 år, da aldersspændet her er mellem to og 74 år.

Der er foreløbigt kun meldinger om fire døde uden for Kina – en af dem er en kinesisk turist, der er død i Frankrig.

Der er endnu ikke nogen i Danmark, der er blevet smittet med virussen, men Sundhedsstyrelsen har oprettet en telefonvagt, hvor borgere og sundhedsfagligt personale kan ringe ind med spørgsmål. Selv om ingen er smittet herhjemme, modtager telefonvagten, der blev oprettet for tre uger siden, ifølge nyhedsbureauet Ritzau dagligt 50 opkald. Sundhedsstyrelsen oplyser, at risikoen for smitte i Danmark er meget lav.