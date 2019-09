Sæddonor H898 løj om sig selv og fik børn på tværs af USA og Europa: Nu er mange af dem autister

Sæd-donor H898 virkede som det perfekte match, da Rizzo og hendes partner skulle vælge en sæddonor til deres børn. Han var blond med blå øjne, målte 185 cm, havde en kandidatgrad og arbejdede som medicinsk fotograf. Han kunne lide at løbe og læse og interesserede sig for kunst, stod der i den beskrivelse, han havde lavet af sig selv til sædbanken.

Og allervigtigst: Han var rask. I de mere end 100 spørgsmål, han var blevet stillet om sit helbred, havde han erklæret, at han hverken havde haft nogen nævneværdige fysiske eller psykiske sygdomme. Men det var langtfra hele sandheden, har Rizzo, som har valgt ikke at bruge sit efternavn, siden fundet ud af og fortalt om til The Washington Post.

Det opdagede hun, da hun havde fået sin anden dreng med donorens sæd. Det var på cirka samme tidspunkt, at hendes første søn begyndte at opføre sig anderledes end andre børn. Han var holdt op med at kigge sine mødre i øjnene, og han reagerede ikke længere, når de kaldte hans navn. Han ville ikke snakke med andre børn, og når han legede med biler, lagde han dem blot med hjulene opad på gulvet, har hun fortalt til The Washington Post.

Da hendes andet barn begyndte at udvise lignende adfærd omkring toårsalderen, forstod hun, at der var et mønster. Snart blev de begge diagnosticeret med autisme. Og få år senere måtte Rizzo opgive sit job i investeringsbanken JPMorgan Chase for at tage sig af drengene på fuld tid. Derfra gik det hurtigt ned ad bakke for Rizzo: Hendes partner gik fra hende. Hendes hus blev sendt på tvangsauktion. Og i dag bor hun og hendes to sønner i hendes forældres kælder.

For tre år siden fandt Rizzo ud af, at det ikke kun var hendes børn, der havde fået en autismediagnose. Hun er kommet i kontakt med forældrene til mindst 12 af hendes sønners halvsøskende, som alle er blevet til med sæd fra den donor, som Rizzo brugte, nr. H898. Og de har alle fået den samme diagnose, skriver The Washington Post, som også har været i kontakt med forældrene.

Donor H898 har børn over hele USA, Canada og Europa, og mange af dem har flere diagnoser end autisme; som for eksempel ADHD, ordblindhed, personlighedsforstyrrelser og epilepsi, skriver The Washington Post.

Rizzo har også opdaget, at mindst fire sædbanker i USA stadig sælger donorens sæd. Og selv om hun har ringet til hver og en af dem for at fortælle om sin opdagelse, er der ingen, der mener, hun har beviser nok til, at de skulle stoppe med at sælge sæden.

Tilbød gratis sæd til bekendte

Sundhedsstyrelserne i New York og Californien afviste begge, at det var inden for deres ressortområde, da hun henvendte sig til dem med oplysningerne, og fra den amerikanske fødevare- og medicinstyrelse lød det, at man kun kunne holde sædbankerne i ørerne, når det gjaldt om at teste donorer for seksuelt overførte sygdomme.

Det var derfor, hun endte md at lægge sag an mod den sædbank, som hun i 2011 fik sæd fra. Hun anklagede blandt andet sædbanken for at have annonceret for en sæddonor, som løj i sin beskrivelse af sig selv. Ud fra offentlige dokumenter og telefonsamtaler med H898s familie, har Rizzo nemlig fundet ud af, at han ingen universitetsuddannelse har, at han er diagnosticeret med ADHD og selv har gået i en specialskole for børn med indlæringsvanskeligheder.

I retsdokumenterne bakker 12 andre forældre, som også har brugt donoren, op om Rizzos påstande. De bekræfter, at deres børn også har autisme eller udviser symptomer, som typisk associeres med autisme, skriver Washington Post.

Mange af dem er blevet undersøgt af Stephen Scherer, en førende genetiker ved University of Toronto. Han mener, at de mutationer, han har fundet i børnenes DNA – mutationer, som kan føre til autisme – kan være nedarvet fra deres far.

Donorens sæd er blevet tilbudt gennem adskillige kanaler, skriver The Washington Post. Han donerer regelmæssigt sæd til mindst fire sædbanker, som betaler knapt 675 kr. pr besøg, og han har doneret til klinikker, der matcher kommende forældre med donorer, som de kan møde ansigt til ansigt. Han har endda tilbudt sin sæd gratis over hjemmesider og til folk, han kender privat, har The Washington Post fundet ud af.

Ingen af sædbankerne tester for autisme. De er ikke forpligtet til at teste for andet end cystisk fibrose. Den sædbank, som Rizzo har sagsøgt, kalder hendes anklager for »injurierende« og »farlige«, men er alligevel endt med at indgå et forlig med hende.

Det har indkasseret Rizzo en erstatning på knapt 1,7 millioner kroner, som hun deler med børnenes anden mor. Resten bruges på bolig og på at sikre behandling til børnene.