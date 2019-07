Russisk atomubåd ligger ud for Norge: Radioaktiv stråling lækker stadig fra vraget

Knap to kilometer under havets overflade mellem Norges nordkyst og Svalbard ligger en russisk atomubåd på havbunden.

Ubåden Komsomolets forulykkede en april-dag i 1989, og 42 russiske mænd mistede livet.

Norske forskere har nu undersøgt ubåden nærmere. Og det viser sig, at den stadig lækker radioaktivt materiale. På enkelte områder i nærheden af ubåden er strålingsniveauet 800.000 gange højere end normalt, skriver BBC.

Det radioaktive cæsium strømmer ud af en ventil nær reaktoren. Forskerne mener dog, at strålingen er »ikke-alarmerende,« da det iskolde vand i Norskehavet hurtigt fortynder materialet.

Da ubåden ligger på 1700 meters dybde, og der ifølge forskerne er ganske få fisk i området, er der ikke grund til bekymring for, at strålingen skal gøre skade på mennesker eller naturliv.

Det norske Havforskningsinstitut har de seneste uger foretaget den grundigste undersøgelse af vraget nogensinde, og har besøgt Komsomolets med et fjernstyret fartøj, som også har filmet ubåden.

Billederne viser angiveligt, at ubåden har taget stor skade, da den forulykkede.

Et fjernstyret norsk fartøj har taget nye billeder af ubåden Komsomolets.

Ombord på ubåden er to yderst kraftfulde atomtorpedoer, som Sovjetunionen udviklede i 50erne. De er designet til at kunne udføre enorm skade inden for en radius på flere kilometer.

Ubåden forulykkede, da der udbrød brand i en del af fartøjet. Mens 42 mennesker mistede livet i det kolde vand, overlevede 27 personer ulykken og blev senere reddet af sovjetiske skibe.

Den overlevende besætningen nåede at lukke atomreaktoren, inden de blev reddet, og undgik dermed en større eksplosion.

Rusland har undersøgt vraget både i 1990erne og senest i 2007, og hver gang er der målt et højt niveau af radioaktiv stråling.

Det er blot få uger siden, at en russisk atomubåd brød i brand og forulykkede i det arktiske område. 14 russiske søfolk mistede livet under den ulykke.