Rusland benåder mand dømt for rolle i drab på kritisk journalist

En person, som blev dømt for sin rolle i drabet i 2006 på den undersøgende russiske journalist Anna Politkovskaja, er blevet benådet efter at have deltaget i Ruslands krig i Ukraine.

Det oplyser mandens advokat tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den benådede mand er Sergej Khadzjikurbanov, som er tidligere politibetjent i Moskva.

Han blev idømt 20 års fængsel i 2014 for at have været med til at organisere drabet.

- Som soldat i specialstyrkerne var (Khadzjikurbanov, red.) inviteret til at skrive en kontrakt om at deltage i den særlige militæroperation, siger advokat Aleksej Mikhaltjik.

- Da kontrakten udløb, blev han benådet ved præsidentielt dekret.

Khadzjikurbanov var en af fem personer, som blev dømt i forbindelse med drabet på journalisten Anna Politkovskaja.

Hun arbejdede for avisen Novaja Gazeta, men blev i 2006 skudt og dræbt i elevatoren i den bygning, hvor hendes lejlighed lå.

Hun blev 48 år.

Politkovskaja var kendt for at kritisere den russiske regering. Hun tog skarpt afstand fra overgreb, som hun mente, at Tjetjeniens leder, Ramzan Kadyrov, havde begået.

Hun skrev også en meget kritisk bog om den russiske præsident Vladimir Putins vej til magten.

Tusindvis af russiske fanger menes at være blevet sendt ud for at kæmpe i Ukraine, siden Rusland indledte sin invasion i februar sidste år.

Benådningen af Khadzhikurbanov er sket, mens der er fornyet opmærksomhed om netop praksissen med at lade dømte folk gå fri efter tjeneste.

Blandt andet har der været opmærksomhed om benådningen af en mand, der blev dømt for et brutalt drab på sin ekskæreste.

Den russiske regering anerkendte sidste uge, at den gør brug af fanger i krigen i Ukraine. Det lød blandt andet, at dømte, der "gør bod for deres forbrydelse på slagmarken med blod", kan blive benådet.

Den tidligere betjent blev oprindeligt frifundet for sin rolle i drabet i 2009. Men den russiske højesteret forkastede den oprindelige dom, og således blev han i 2014 dømt til 20 års fængsel.

Han ville have siddet i fængsel indtil mindst 2030, hvis ikke han var blevet benådet, siger hans advokat.

