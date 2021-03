Rigmandstårnet fra helvede: »Mine tanker og bønner går til alle milliardærerne«

Livet på toppen er ikke, hvad det har været.

Forestil dig at bo på Manhattan, New York. Med udsigt til metropolens ikoniske skyline. Under dig et sandt hav af små prikker, der bevæger sig i alle retninger. Travle newyorkere med forskellige gøremål.

Forestil dig så, at din hundedyre lejlighed, der får priserne i København til at ligne noget i et tilbudsblad, er bygget ind i en skyskraber spækket med problemer:

Vandskader, der skal udbedres til absurde beløb.

Elevatorer, der pludselig går i stå.

Dybe revner i væggene.

Sådan ser virkeligheden ud i den vestlige halvkugles højeste boligtårn, 432 Park Avenue, der med sine 425 meter tager en bid af himlen.

Kritikere af bygningen – og der er en del – har sammenlignet den med en »langfinger« til resten af New York på grund af højden.

Penthouselejligheden på det øverste dæk blev solgt til Saudi-Arabiens styrtende rige ejendomsudvikler Fawaz Al Hokair for 87,7 millioner dollar, lidt over en halv milliard kroner.

I bygningen finder man også det berømte ægtepar Jennifer Lopez og Alex Rodriguez, en baseballegende, der har tjent mere end nogen anden i boldspillets historie.

I en anden lejlighed bor Sarina Abramovich og hendes mand, der er »pensionerede virksomhedsejere« inden for olie- og gasindustrien.

Sarina Abramovich fortæller til The New York Times, at deres bolig på 325 kvadratmeter blev købt for omkring 100 millioner kroner i 2016 som »et alternativt hjem« tæt på deres voksne børn.

Dengang manglede både bygningen og lejligheden den sidste hånd.

Til det amerikanske medie siger hun:

»De viste mig over i en godselevator fyldt med stålplader og krydsfiner. Sådan kom jeg op i min nye lejlighed.«

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez under Joe Bidens præsidentindsættelse 20. januar. Parret bor i det skandaleramte rigmandstårn på Manhattan.

Godselevatoren skulle dog vise sig at være en petitesse. Snart fulgte vandskaderne, og på et tidspunkt sivede der vand ned i Abramovich-parrets lejlighed og forårsagede skader for tre millioner kroner.

Mere bekymrende er, at skyskraberen svajer i vinden. Op mod 60 til 70 centimeter, når vindguderne tømmer lungerne for luft.

Til sammenligning svajer Empire State Building med en loftshøjde på 381 meter op til to til tre centimer i kraftigt blæsevejr.

Årsagen?

432 Park er en såkaldt »blyantsbygning«, en tynd, tårnhøj konstruktion, der står i skarp kontrast til eksempelvis Empire State Buildings kraftige og snart 100 år gamle krop.

Mens Empire State Building måler 129 meter i bredden, mønstrer nybyggeriet blot 28 meter.

Skadefryd

Bag rigmandstårnet står bygge- og ejendomsfirmaet Lendlease, der taler med uld i mund:

»... leverer altid projekterne sikkert og i fuld overensstemmelse med de højeste standarder (...) modtaget nogle kommentarer, som vi i øjeblikket vurderer. Vi kan ikke uddybe på nuværende tidspunkt,« står der i en udtalelse fra Lendlease.

Skal man koge problemerne på Billionaire’s Row, betegnelsen for de luksuriøse boligtårne på Manhattan, ned til ét ord, vil det være:

»Herregud.«

I hvert fald på Twitter.

Her flyder det over med skadefryd og stikpiller efter The New York Times’ gennemgang af byggeskandalen, der synes som krusninger på vandet sammenlignet med New Yorks fyldte hospitaler og ødelagte økonomi som følge af pandemien.

Brent Lang, ledende redaktør på magasinet Variety, tweeter ironisk:

»Tanker og bønner går ud til milliardærbeboerne på 432 Park.«

Thoughts and prayers go out to the billionaire residents of 432 Park https://t.co/vRSOqADfbf — Brent Lang (@BrentALang) February 3, 2021

Brugeren Eddie Major stemmer i:

»432 Park Avenue er den mest modbydelige bygning på Manhattan, og denne historie varmede mit hjerte.«

Også på The New York Times’ hjemmeside går tonerne igen:

»Jeg skulle til at klage over, at Times aldrig publicerer feel good-historier, og så kommer I med denne lille perle. Tak for at gøre min morgen bedre,« skriver en læser.

Sagen om 432 Park Avenue har ført til en diskussion i arkitektmiljøet om, hvorvidt det har taget overhånd med blyantsbygninger – om de overhovedet giver mening.

Den har desuden kastet fornyet lys på, hvem der egentlig har finansieret byggeboomet på Billionaire’s Row.

»Billionaires' Row« er betegnelsen for en række yderst luksuriøse boligskyskrabere i den sydlige ende af Central Park på Manhattan, New York. Flere af bygningerne er over 300 meter høje og er blandt de højeste i verden. Her ses 432 Park Avenue (i midten).

Amerikanske medier har tidligere afdækket, at en stor del af festen er finansieret af udenlandske investeringer, ofte i form af kapitalflugt med henblik på skatteunddragelse, hvidvask eller andre slette motiver.

Flere af luksuslejlighederne står således ubeboede hen og har status som pied-à-terre, et slags andet hjem, der bruges af dubiøse velhavere til at »parkere« deres penge.

Sarina Abramovich indrømmer, at milliardærernes kvaler næppe vækker sympati. Det er dog en principsag for hende at stå frem, understreger hun:

»Alt her var camouflage. Hvis jeg dengang havde vidst, hvad jeg ved i dag, ville jeg aldrig have købt.«