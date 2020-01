Retssag afslører væld af nye beviser mod Epstein: Han misbrugte hundredvis af piger på sin private ø

I 2018 blev Jeffrey Epstein set forlade sit privatfly i selskab med piger, der ikke så ældre ud end 11 år.

Faktisk er der flere nye beviser for, at rigmanden, som i 2019 begik selvmord i sin fængselscelle i New York, misbrugte hundredvis af kvinder på sin private luksus-ø på De Amerikanske Jomfruøer – helt frem til det år, han døde.

Det hævder statsanklageren Denise George fra Jomfruøerne nu med et søgsmål, som hun på vegne af regeringen har rejst mod Jeffrey Epsteins luksusejendom. Det skriver AP.

Hun ønsker, at Jomfruøerne igen tager ejerskab over Epsteins to private øer, Little Saint James og Great Saint James, skriver The New York Times.

66-årige Jeffrey Epstein hængte sig i sin fængselscelle i sommer, mens han ventede på at skulle for retten i en sag, hvor han var anklaget for at have begået trafficking og seksuelle overgreb mod mindreårige i årene mellem 2002 og 2005.

Men med den nye retssag er der blevet fremlagt beviser for, at Epstein fortsatte sit misbrug af unge kvinder helt frem til 2019. Med søgsmålet hævder statsanklageren, at Epstein havde mindreårige piger – mellem 12 og 17 år – med sig til den private ø fra 2001 til 2019.

Han havde en liste med potentielle ofre, hævder anklageren, og bedrev et »trafficking-pyramidespil«, som tvang mindreårige ofre til at rekruttere andre mindreårige ofre.

Det var et knapt to årtier langt misbrug af mindreårige piger – og hans private ø var centrum for uhyrlighederne, mener Denise George.

»Epstein brugte helt tydeligt Jomfruøerne og hans bopæl på De Amerikanske Jomfruøer og Little Saint James til at skjule og udvide sine aktiviteter,« siger hun til The New York Times.

Hendes sag beror på uafhængige undersøgelser, som hendes kontor har foretaget på Jomfruøerne og retsdokumenter fra andre sager i resten af USA. Hun frygter, at Epsteins sag kan komme til at kaste tunge skygger over Jomfruøernes omdømme, og understreger, at loven også gælder for de rige og magtfulde her.

Beviserne inkluderer blandt andet vidneudsagn fra flypersonale, som har set Epstein ankomme med meget unge piger til luksusejendommen på hans private ø helt frem til 2019.

I søgsmålet bliver der også henvist til en grum hændelse med en 15-årig pige, der angiveligt forsøgte at flygte fra øen ved at svømme derfra.

Hun var blevet voldtaget af både Epstein og andre mænd, skriver Denise George i søgsmålet, men hun slap ikke væk. Da hun blev fundet, blev hun i stedet tilbageholdt på øen, og hendes pas blev taget fra hende, skriver AP.