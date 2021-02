Respekteret journalist sagde »N-ordet« – det skulle han aldrig have gjort

Han er en af verdens førende pandemijournalister.

Og så var han – indtil i fredags – en af de berømte journalister på den amerikanske avis, The New York Times.

Men et skridt i den forkerte retning har fået enorme konsekvenser for den 67-årige journalist, som har arbejdet for The New York Times i 45 år.

Journalisten Donald McNeil har nemlig været nødt til at forlade sit job, fordi han i 2019 brugte »N-ordet« under en middag på en studietur. Noget, han efterfølgende har beklaget dybt.

»Jeg skulle ikke have gjort det. Oprindeligt mente jeg, at den kontekst, hvori jeg brugte dette grimme ord, kunne forsvares. Nu kan jeg se, at det kan det ikke. Det er dybt fornærmende og smertefuldt. Alene det, at jeg troede, det kunne forsvares, viser ekstraordinær dårlig dømmekraft. Og det undskylder jeg for,« skriver Donald G. McNeil på Twitter.

Donald McNeil, the NYT science reporter who has been front-and-center on covid, has resigned from the paper over remarks he made on an educational trip to Peru with students in 2019. Here's his apology: pic.twitter.com/zCdvZLQKuM — ErikWemple (@ErikWemple) February 5, 2021

Berlingskes udlandsredaktør, Birgitte Borup kalder det »helt på woke månen«, at Donald McNeil er blevet sparket ud, og at han anset for at være racistisk. Birgitte Borup interviewede Donald McNeil i april 2020 om pandemien, og du kan læse interviewet her.

Jeg interviewede Donald G. McNeil for et års tid siden og talte længe med ham. At han er blevet sparket ud fra @nytimes som en ussel racist, forekommer helt på woke-månen. https://t.co/paD3YGJkg7 — Birgitte Borup (@LadyBorup) February 6, 2021

Brugte »N-ordet« i et spørgsmål

Det afgørende sprogbrug fandt sted på en studietur i Peru i 2019. Her spurgte en af de studerende Donald McNeil, som var underviser, om han syntes, at en af de andre studerende skulle smides ud, fordi hun havde brugt det racistiske skældsord i en video, hun havde lavet som 12-årig.

»For at forstå indholdet af videoen spurgte jeg, om klassekammeraten selv havde brugt skældsordet overfor en anden, eller om hun for eksempel havde rappet eller citeret en bogtitel. Da jeg stillede det spørgsmål, brugte jeg selv det omtalte skældsord,« forklarer Donald McNeil om hændelsen.

Da de kom hjem fra studieturen havde en gruppe studerende klaget over deres undervisers sprogbrug.

I første omgang slap McNeil med en påtale fra avisens ledelse. Men det fik 150 af hans kollegaer til at skrive under på, at de havde følt sig »dybt berørte« af situationen, og i erklæringen blev det kaldt »irrelevant«, hvad McNeil havde ment med spørgsmålet, han havde stillet.

Ifølge mediekonkurrenten The Washington Post brugte den 67-årige journalist ordet i en »fornuftig« sammenhæng – men det mener The New York Times' chefredaktører ikke.

»Vi tolererer ikke racistisk sprogbrug, uanset sammenhængen,« lød beskeden om Donald McNeils afgang fra avisens chefredaktører Dean Baquet og Joseph Kahn til avisens medarbejderne.

Donald McNeils dækning af coronapandemien er indstillet til Pulitzer-prisen, USAs vigtigste pris indenfor journalistik.