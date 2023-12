Internationalt Abonnement

Prorussiske »sengekammerater« bekymrer ikke Dansk Folkeparti: »Det er her, vi har størst indflydelse«

Meningsmålingerne er gode for den højrenationale alliance, der med DF ombord har sat sig for at »befri« Bruxelles. Men bag kulisserne i en bombastisk renæssanceborg, hvor EU-valgkampen blev fløjtet i gang, lurer uenigheden. Især om Ukraine.