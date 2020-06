Prins Andrew kan ikke undslippe Epstein-sagen: Nu kræver USA ham afhørt

Han er dronning Elizabeths anden søn og var indtil i fjor nummer otte i Storbritanniens tronrækkefølge.

Men så eksploderede bomben under prins Andrew, da han pludselig blev knyttet til den nu afdøde Jeffrey Epsteins misbrug af hundredvis af unge piger. Hidtil har han nægtet at samarbejde med FBI i efterforskningen af sagen.

Men nu har det amerikanske justitsministerium officielt anmodet Storbritannien om at få prinsen afhørt ved en britisk domstol, skriver The Sun.

Det betyder med andre ord, at prinsen kan blive del af en amerikansk kriminalefterforskning – et scenarie, som en anonym britisk regeringskilde over for The Sun kalder for et »diplomatisk mareridt«.

Den britiske regering har angiveligt endnu ikke taget stilling til anmodningen.

Prins Andrew er blevet anklaget for at have voldtaget mindst én mindreårig kvinde. Den i dag 36-årige Virginia Roberts har offentlig fortalt om, hvordan hun som 17-årig blev tvunget af Epstein til at dyrke sex med den britiske prins.

Hendes historie er i en nylig Netflix-dokumentar blevet bekræftet af en af Epsteins ansatte, som angiveligt så hende have sex med prinsen.

Men prins Andrew selv har afvist alt kendskab til kvinden. Et nu verdensberømt billede fra 2001 af ham og den dengang 17-årige Virginia Roberts hjælper dog ikke synderligt på hans sag.

Prins Andrew (tv) står her med armen om livet på Virginia Roberts. Billedet er fra 2001, men Virginia Roberts udleverede det til FBI helt tilbage i 2011. Prins Andrew har udtalt, at han ikke husker nogensinde at have mødt hende, og har i øvrigt bemærket, at billedet kan være redigeret. For eksempel har han sagt, at det er svært at bedømme, om det er hans hånd om livet på den 17-årige. Fold sammen Læs mere Læs mere

På billedet står prins Andrew med armen om livet på den unge kvinde. Og bag dem står Jeffrey Epsteins daværende kæreste, Ghislaine Maxwell.

Det var hende, der lokkede unge piger med penge og gyldne løfter, hvis de levede op til Epsteins krav og fløj med ham til »Pedophile Island«, øgenavnet for Jeffrey Epsteins private ø i det tidligere Dansk Vestindien.

Epstein fløj med jævne mellemrum derned i sit privatfly, som blev kaldt for Lolita-ekspressen, ofte i selskab med andre magtfulde, midaldrende mænd og purunge piger. På gæstelisten var blandt andre Bill Clinton, Donald Trump, Kevin Spacey – og altså den britiske prins Andrew.

Ifølge The Sun er det amerikanske justitsministerium gået uden om Buckingham Palace og direkte til det britiske indenrigsministerium med en officiel anmodning om at få prinsen afhørt.

Hvis regeringen indvilliger, har de amerikanske efterforskere to muligheder for at afhøre ham, skriver The Sun:

De kan vælge at lade ham give et frivilligt interview og en underskrevet erklæring, som kan bruges i sagen – men prinsen ville i så fald ikke udtale sig under ed, og den type afhøring bruges oftest over for potentielle vidner til en forbrydelse.

De kan også vælge at indkalde ham til en britisk domstol for at give enten et mundtligt eller skriftligt vidneudsagn i sagen – under ed. Nægter han, kan han blive tvunget til et krydsforhør i retten, skriver The Sun.

Sidste år blev prins Andrew interviewet om sagen på BBC – et interview, der hurtigt blev dømt som »den værste PR-katastrofe i moderne historie« – og han blev efterfølgende fritaget for alle sine royale forpligtelser.