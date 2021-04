Politiker nægtede at bære mundbind i flyet – nu skal hun bruge 20 timer på at komme på arbejde

Videoen viser et klassisk amerikansk mundsbindsskænderi.

»Vi er nødt til at bede dig om at løfte mundbindet op, ellers kan du ikke komme ombord på flyet,« siger den ansatte i lufthavnen til republikaneren Lora Reinbold.

»Det er oppe,« svarer den republikanske politiker.

»Nej, det er det ikke,« insisterer vagten.

»Den er under din næse. Det duer ikke.«

Videoen viser ikke, hvad der sker umiddelbart efter. Men episoden ender med, at Alaska Airlines har forbudt Lora Reinbold at stige ombord på nogen af flyselskabets afgange. Forbuddet begrundes med »at hun gentagne gange har nægtet at følge ansattes instruktioner i forhold til mundbindspolitikken,« skriver Alaska Airlines til NBC News.

Lora Reinbold er rasende, men hun skulle måske have set det komme:

På de sociale medier har hun beskyldt kabinepersonalet for at være »mundbindsbøller«. Hun har beskyldt Alaska Airlines for »mundsbindstyranni«. Og hun har opfordret sine følgere til snige sig ombord uden mundbind, skriver mediet Anchorage Daily News.

Flyveforbuddet er et enormt problem for den republikanske politiker. Hun bor i Alaskas største by, Anchorage, men har et sæde i Alaskas parlament, som ligger i Juneau – 900 kilometer mod øst.

Hun skal møde op i parlamentet for at stemme.

Flyveturen tager halvanden time. Men køreturen er mindre sjov – det oplevede republikaneren i weekenden.

Hun brugte sin søndag på at køre 14 timer i bil gennem Alaska og sejle seks timer for at nå frem til sessionen i parlamentet i Juneau, som begyndte mandag.

»Alaska, jeg har overgået mig selv for at tjene jeres interesser,« skrev hun i et Facebook-opslag til vælgerne.

Alaska I went to new heights to serve you & have a new appreciation for the marine ferry system. I am keenly aware of... Slået op af Lora Reinbold i Søndag den 25. april 2021

Det er uvist, hvor længe Alaska Airlines vil opretholde republikanerens flyveforbud og tvinge hende til den dagslange rejse – det skal selskabet afgøre de kommende dage.

Der foregår for tiden en politisk og sundhedsfaglig diskussion i USA om, hvornår det er på tide at lempe kravene om at bære mundbind.

Flere – især republikanskregerede delstater – har de seneste uger besluttet, at det ikke længere skal være lovpligtigt at bære mundbind i offentlige bygninger og på offentlige pladser.

I takt med at flere og flere amerikanere er blevet vaccineret – nu har 42 procent fået mindst ét stik – er sundhedsmyndighederne (CDC) kommet under stigende pres for at lempe anbefalingerne.

CDC ventes at præsentere nye retningslinjer i dag. Ifølge statsepidemiologen Anthony Fauci kan det være på tide, at myndigheden dropper anbefalingerne om at bære mundbind udendørs, når det er svært at holde afstand.

»Risikoen for smitte udenfor er virkelig på et minimum,« sagde Anthony Fauci i et interview med CBS News.

»Og hvis du er vaccineret, og du er udenfor, er den endnu mindre.«

Påbuddet om mundbind har gennem hele pandemien været et politisk slagsmål i USA. En undersøgelse viste sidste sommer, at 86 procent af de registrerede demokrater svarede, at de bar mundbind »hver gang«, de skulle besøge offentlige steder og forventede at komme i kontakt med andre mennesker.

Blandt de registrerede republikanske vælgere var tallet 48 procent.