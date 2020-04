Politiet nægtede Tine og hendes familie at rejse hjem til Danmark: Nu skærer regeringen igennem

I ugevis har Tine Wickers søn spurgt hende om, hvornår han kan se sin familie i Danmark igen. Han fylder fire år om to uger, og hans største ønske er, at hans danske bedsteforældre og mostre kan være med ved fejringen.

Men coronakrisen har det gjort det umuligt for Tine Wicker og hendes familie at tage til Danmark fra Paris, hvor de til dagligt bor. I hvert fald indtil nu. I sidste uge åbnede den danske regering igen grænserne for danskeres udenlandske ægtefæller og familiemedlemmer, og Tine Wicker fik torsdag bekræftelse på, at reglen også gjaldt for hende, hendes franske mand og deres to børn. Hendes søn blev lykkelig.

Men knap fire timer senere måtte hun trække den gode nyhed tilbage.

»Ambassaden fortæller mig, at der har været en misforståelse. Det er kun, hvis jeg har fast adresse i Danmark, at jeg kan få min franske mand med over grænsen, forklarer de. Hvorfor det er sådan, kan de ikke forklare mig, men det er altså, hvad politiet har oplyst dem,« fortæller hun til Berlingske.

Men politiets oplysninger til Tine Wicker er i direkte modstrid med Udlændinge- og Integrationsministeriets forklaring af reglen. Og hun er ikke den eneste, der har fået afslag på at tage sin ægtefælle med sig til Danmark.

Ministeriet oplyser mandag til Berlingske, at »ægtefæller og faste samlevere til danskere, der er bosat i udlandet« gerne må rejse ind i Danmark under coronakrisen. I seks dage har politiet imidlertid informeret danskerne om det stik modsatte. Først da Berlingske kontakter myndighederne, ændrer politiet sin vejledning.

Tine Wicker er ikke ked af at være i Frankrig, hvor hun og hendes familie har godt med plads og bor behageligt. Men usikkerheden om, hvornår hun kan få sin familie at se igen, har alligevel naget hende. Hun og hendes mand har tidligere boet i London i ti år, og flyttede derfra, fordi de blandt andet frygtede, at udsigten til Brexit kunne gøre det mere besværligt for dem at se deres familie i EU på regelmæssig basis.

Forvirring om reglerne

Flere andre udlandsdanskere, som Berlingske har været i kontakt med, fortæller, at de ligesom Tine Wicker, også har fået afslag på at få deres udenlandske ægtefæller og kærester med ind i landet.

Tirsdag har Rigspolitiet imidlertid ændret holdning til sagen. I en e-mail til Berlingske forklarer Rigspolitiet, at »reglerne for indrejsende løbende justeres,« og at »svarene til borgerne også har varieret, alt efter hvornår man har henvendt sig«.

Med andre ord: I fredags måtte udlandsdanskeres udenlandske ægtefæller ikke komme ind i landet. Men det må de godt i dag, oplyser Rigspolitiet i en e-mail:

»Ægtefæller, faste samlevere og børn til en dansker, der er bosat i udlandet, som indrejser sammen med den danske ægtefælle eller samlever for et kortere ophold i Danmark« må gerne komme ind i Danmark under coronakrisen, skriver Rigspolitiet i e-mailen.

FAKTA Her er reglerne for, hvem der må komme ind i Danmark Ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en dansker eller en herboende udlænding kan indrejse, såfremt det tilrejsende udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark.

Ægtefæller og faste samlevere til danskere, der er bosat i udlandet, kan indrejse sammen med den danske ægtefælle/samlever for et ophold i Danmark under covid-19-krisen.

Det vil dog ikke være et anerkendelsesværdigt formål, hvis det tilrejsende udenlandske familiemedlem indrejser alene med henblik på turisme eller afholdelse af ferie i Danmark. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigspolitiet.

Seks dages afslag

Tine Wicker er langt fra den eneste udlandsdansker, der har været forvirret over de skiftende udmeldinger fra de danske myndigheder.

I Facebook-gruppen »Danskere globalt – Sammen mod Corona« har massevis af forvirrede og frustrerede udlandsdanskere hen over weekenden skrevet med hinanden om, hvordan de skal tolke de nye regler. Flere af dem skriver, at de har fået samme besked fra politiet, som Tine Wicker har fået.

Det gælder blandt andet Steffen Støy Andersen, der bor i norske Bergen med sin britiske kæreste og deres fælles datter på halvandet år. De har også fået afslag på at komme hjem, fortæller han til Berlingske.

»Da vi hørte, at reglerne blev ændret i sidste uge, begyndte vi med det samme at planlægge en tur til Danmark. Vi har ikke været hjemme siden november,« fortæller Steffen Støy Andersen, der er helikopterpilot i Bergen.

»Men da jeg ringede til politiet, forklarede de, at selv om det ikke stod så tydeligt på hjemmesiden, så gjaldt reglen altså kun danskere, som bor i Danmark.«

Det var en frustrerende besked at få fra politiet, fortæller både Steffen Støy Andersen og Tine Wicker.

»Gennem 30 år har man arbejdet på at nedbryde grænserne internt i Europa, og jeg er langt fra den eneste, der har fundet en partner fra et europæisk land på den tid. Men fra den ene dag til den anden eksisterede grænserne pludselig igen. Jeg har selvfølgelig fuld forståelse for alvoren af coronakrisen, men jeg havde bestemt ikke forventet, at jeg skulle stå i en situation, hvor jeg ikke kunne komme hjem, fordi jeg har giftet mig med en franskmand,« siger hun.

»Jeg elsker at bo i udlandet, men kun fordi det er så nemt at komme hjem og se min familie forholdsvist ofte,« fortæller Tine Wicker til Berlingske. På billedet her, som er taget under et tidligere besøg til Danmark, kan man også se, hvor glade børnene er for at komme hjem. De krammer bedstefar Søren Green i Billund lufthavn.

1.000 forvirrede beskeder

Andreas Steenberg, udlændingeordfører for Radikale Venstre, fortæller, at han har modtaget næsten 1.000 henvendelser fra danskere, som er forvirrede over de nye regler.

Det var ham, der i sidste uge stillede udlændinge- og integrationsministeren spørgsmålet om, hvornår danskernes udenlandske ægtefæller og familiemedlemmer igen kan gøre sig forhåbninger om at komme ind i Danmark. Derfor er det også ham, mange frustrerede udlandsdanskere har skrevet til, når de har fået afslag på deres anmodninger om at komme ind i Danmark med ægtefællen.

Han glæder sig over, at politiet tilsyneladende nu er klar til at lukke udlandsdanskeres ægtefæller ind i landet alligevel. Men han mener også, at politiet muligvis har vildledt danskerne de seneste par dage.

»Det er ikke nødvendigvis politiets skyld,« understreger han dog:

»Jeg synes, det er en meget uklar opgave, de er blevet stillet. De er blevet bedt om at vurdere, om folk er kærester nok til, at de kan komme ind i landet, og de skal gennemskue, om folk kommer hjem for at holde ferie eller for at besøge familie,« siger han:

»Jeg synes hellere, man bør åbne grænserne for alle udenlandske ægtefæller, kærester og familiemedlemmer, uanset hvad deres formål er i landet. Det ville også gøre det meget nemmere for politiet at administrere.«

Mads Fuglede, udlændingeordfører for Venstre, medgiver, at der synes at have været en del uklarhed om de nye regler for udenlandske ægtefællers indrejseret. Han fortæller til Berlingske, at han hele tiden også har forstået det som om, at udlandsdanskeres ægtefæller altså var velkomne i Danmark.

»Men sådan er det tilsyneladende ikke blevet fortolket af politiet. Så må lovgiverne lave klarere regler,« siger han.

Carl Valentin, udlændingeordfører for SF, kalder hele situationen for »meget uheldig.«

»Jeg er glad for, at det er blevet afklaret. Men det drejer sig jo om mennesker, for hvem det betyder alt at kunne være sammen med dem, de elsker, og så er det i øvrigt aldrig rart, når politi og ministerium kommer med forskellige informationer,« siger han og tilføjer:

»Det er for dårligt, og hvis det er muligt og overskueligt, ville det være god service, hvis de udlandsdanskere, der har fået afslag, nu får en henvendelse fra politiet om, at de godt kan komme ind alligevel.«