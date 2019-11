Polen raser over Netflix’ nazi-dokumentar: »I omskriver historien«

En ny Netflix-dokumentar om nazisternes koncentrationslejre fortæller historien om krigsforbryderen og fangevogteren John Demjanjuk.

Undervejs i dokumentaren »The Devil Next Door« vises en række kort, der indtegner nazisternes koncentrationslejre såsom Auschwitz og Treblinka. Placeringen af lejrene er rigtig, men det fremgår, at de lå i Polen, og det har har gjort landets regering rasende.

Polens statsminister og udenrigsminister har rettet hård kritik mod Netflix og kræver, at dokumentaren bliver lavet om. De hæfter sig ved, at Polen ikke var en selvstændig stat under Anden Verdenskrig, da Polen blev invaderet af Tyskland i 1939.

Polens Udenrigsministerium har delt dette billede på Twitter:

During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3 — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) November 10, 2019

Statsminister Mateusz Morawiecki har skrevet et brev til Netflix, hvor han anmoder om, at dokumentaren bliver rettet, så det fremgår, at lejrene blev drevet i besat område.

I brevet til Netflix’ direktør Reed Hastings beskylder statsministeren ifølge BBC blandt andet Netflix for at »omskrive historien«. I brevet vedlagde han et kort over Europa anno 1942.

»Det er måske ligegyldigt for TV-skaberne, men for Polen er det meget skadeligt, så det er vores job at svare bestemt,« skriver statsministeren på sin Facebook-profil.

En talsperson fra Netflix siger, at de vil se på sagen så hurtigt som muligt.

Netflix’ kort rammer et ømt punkt i Polen. Omtrent tre millioner jødiske polakker blev dræbt under Holocaust, mens to til tre millioner ikkejødiske polakker også blev dræbt under krigen. Mange polakker sidder i dag med en følelse af, at det polske folks lidelser under Anden Verdenskrig ikke er tilstrækkeligt anerkendt i resten af verden.

Ifølge en lov fra 2018 er det forbudt at kalde nazisternes koncentrationslejre for polske og hævde, at Polen skulle have et medansvar i folkemordet.

Målet med loven er at forsvare Polens omdømme i udlandet. Overtrædelser af loven skulle kunne straffes med op til tre års fængsel, foreslog regeringen tidligere, men de hårde fængselsstraffe blev trukket tilbage efter internationalt pres.