Parkfester i Berlin og strand-druk i Florida: Nu holdes der »coronafester« verden over

Søndag annoncerede Tysklands forbundskansler Angela Merkel et regulært »kontaktforbud«. I de næste to uger – mindst – må flere end to mennesker ikke samles.

Det sker, efter at unge tyskere i weekenden holdt store såkaldte »coronafester« i landets parker, skriver nyhedsbureauet AP. Selvom natklubberne er lukket i Berlin, og alle er beordret til at holde sig indendøre i Bayern, har politiet henover weekenden måttet lukke parkfester ned begge steder.

De unge mennesker fester ikke bare. I nogle tilfælde chikanerer de også de ældre og udsatte borgere, som er særligt sårbare, hvis de får covid-19, har ministerpræsidenten i Bayern, Markus Söder, fortalt.

»Der er unge mennesker, som hoster på ældre mennesker og råber »corona« for sjov, og der er utroligt mange forsamlinger,« siger han ifølge AP.

Bitte keine Coronaparties in den Parks!!! Morgen steht ihr wieder im Supermarkt neben Älteren und Geschwächten. Klar gilt es in Berlin immer als cool sich mal über Regeln hinweg zu setzen,aber in diesem Falle müssen ALLE nun ein paar Wochen auf Party verzichten!!! #corona #berlin pic.twitter.com/kY3LxZLzOa — Christian Friedrich (@ChrisFriedrich) March 16, 2020

De seneste tal fra Tyskland viser, at over 24.100 mennesker er smittet med coronavirus. Af dem er 92 døde, ifølge Ritzau.

Men coronafesterne er ikke kun et tysk problem.

Fra Frankrig til Florida og Australien samledes unge og studerende i weekenden på strande og i parker for at nyde forårsvejret, skriver AP.

I Frankrig, hvor der er udgangsforbud, medmindre det er strengt nødvendigt at bevæge sig ud, har politistyrker måttet bevogte landets togstationer for at sikre, at folk ikke rejser til deres feriehuse. I Paris er vejene langs Seinen lukket af for at undgå, at pariserne samles dér i solskinnet. Og nogle steder kæmper folk bogstaveligt talt imod politiet.

Christophe Castaner, Frankrigs indenrigsminister »Der er nogle, der tror, at de er små helte, når de bryder reglerne. Men nej. I er dumme og en trussel mod jer selv.«

I Clichy-Sous-Bois, en forstad til Paris, blev en politibetjent bidt at en person, som betjenten bad om at gå hjem. I Lyon truede en stor forsamling med at spytte på de politibetjente, der forsøgte at bryde gruppen op.

»Der er nogle, der tror, at de er små helte, når de bryder reglerne. Men nej. I er dumme og en trussel mod jer selv,« lød det uden omsvøb fra den franske indenrigsminister, Christophe Castaner, efter weekendens coronafester.

I Spanien, der har det næsthøjeste smittetal i Europa, er helikoptere sendt i luften for at holde øje med, om folk samles i storbyernes parker.

I Florida er hele strande lukket ned, efter unge, berusede collegestuderende samledes i kæmpemæssige fester langs vandet. Også i Australien måtte politiet rykke ud, da hundredvis af strandgæster samledes på Sydneys populære Bondi Beach.