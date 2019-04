Panik i Det Hvide Hus: Trump truer stadig med at lukke grænsen til Mexico

Der er panik i Det Hvide Hus.

Cirka sådan beskrives stemningen i Washington D.C., efter præsident Trump igen har truet med at lukke USAs sydlige grænse mod Mexico.

Tirsdag gentog Trump, at han stadig agtede at lukke grænsen, hvis ikke Mexico kunne hindre asylansøgere fra at søge mod USA. Hans stabschef Nick Mulvaney bekræftede samme dag, at præsidenten havde tænkt sig at holde sit ord, med mindre »noget dramatisk skete«.

Det er stadig uklart, hvornår en grænselukning vil træde i kraft, hvor lang tid den vil vare, om den også vil gælde samhandel og flytrafik over grænsen, og hvad den i så fald vil komme til at betyde for amerikansk økonomi. Men:

»Selvfølgelig kommer det til at have en negativ indflydelse på økonomien,« sagde Trump selv tirsdag på et pressemøde fra Det Hvide Hus ifølge New York Times:

»Men sikkerheden er vigtigere. Sikkerhed er mere vigtig for mig end handel,« lød det fra præsidenten.

Det fik straks de økonomiske rådgivere og embedsfolkene i Det Hvide Hus på overarbejde, skriver CNN, som har talt med flere kilder i Det Hvide Hus. Billedet bekræftes også af både Washington Post, New York Times og Politico, der alle har talt med kilder, som fortæller det samme.

Embedsfolk og rådgivere har arbejdet på overtid for at finde ud af to ting, skriver CNN: Hvordan kan en grænselukning undgås? Og hvis ikke den kan det, hvordan kan den så begrænses?

Både Republikanere, økonomer og rådgivere advarer imod grænselukningen, som de frygter kan gå alvorligt ud over samhandlen med Mexico og derfor føre til store tab for den amerikanske økonomi.

Mexico er USAs andenstørste handelspartner. Amerikanske firmaer importerede varer fra Mexico for 314,3 milliarder dollar i 2017, ifølge Washington Post, mens de eksporterede varer for 243,3 milliarder dollar dertil. En grænsenedlukning vil øjeblikkeligt få konsekvenser for økonomien, advarer eksperterne.

Den vil for eksempel ramme landets bilproduktion. De amerikanske bilproducenter er nemlig dybt afhængige af reservedele fra Mexico, fortæller Kristin Dziczek, vicepræsident for industri og beskæftigelse i USAs Center for Automotive Research, til Washington Post. Hvis grænsen lukkede, ville produktionen gå i stå, siger hun.

Trumps trusler om at lukke grænsen kommer, efter at ministeriet for indenrigssikkerhed og grænsemyndighederne har advaret om overfyldte detentionscentre ved USAs sydlige grænse. I februar blev 76.000 immigranter, heraf 7.000 uledsagede børn, tilbageholdt der. Det er det højeste antal siden 2008.

Og antallet forventes at stige i marts. Ifølge Kevin McAleenan, kommissær for USAs told- og grænsebeskyttelse, er der kommet over 100.000 immigranter til USA i den forgangne måned. Det er en ny rekord.

De nye tal for immigration bekræfter, at der ér en krise ved den sydlige grænse, sådan som Donald Trump har insisteret på i månedsvis. Men selv blandt nogle af de Republikanerne, der er enige med Trump i, at krisen findes, er der skepsis over for at bruge en grænselukning til at bekæmpe krisen:

»At lukke vores grænse ville få potentielt katastrofal indflydelse på vores lands økonomi, og jeg håber, at vi ikke ville gøre noget sådant,« lød det for eksempel fra den republikanske senator Mitch McConnell tirsdag ifølge New York Times.

Trump skal besøge grænsen på fredag og forventes her at annoncere, om han har tænkt sig at lukke grænsen eller ej. Demokraternes senator Chuck Schumer tror imidlertid ikke på, at Trump har tænkt sig at gøre alvor af sin trussel, skriver Politico.

»Det ville være en kæmpe økonomisk katastrofe for landet, og mit gæt er, at der er kølige hoveder, som vil forhindre præsidenten i at føre det ud i livet,« siger han til Politico:

»Det ville være en katastrofe for ham og en katastrofe for landet.«