Omstridt plakat fra den britiske »Leave«-kampagne udløser forargelse: »Vi vandt ikke to verdenskrige for at blive skubbet rundt af en 'Kraut'«

Vesttysklands kansler, Helmut Kohl, gjorde alt, hvad han kunne.

Flere gange forsøgte han at charmere sin britiske kollega, Margaret Thatcher, på sin yndlingsrestaurant i Deidesheim i Rheinland-Pfalz ved at servere sin tyske livret, »Saumagen« (grisemave).

Men lige meget hjalp det.

Den britiske premierminister udbrød bare efterfølgende med foragt i stemmen – »He is so German« – til en embedsmand.

Da de to Tysklande skulle genforenes, var Thatcher den argeste modstander af genforeningen og skulle efter sigende have fremført, at Storbritannien ikke havde vundet to verdenskrige for nu blot at opleve et nyt stærkt Tyskland.

Plakat skaber debat

Tirsdag offentliggjorde den britiske »Leave«-kampagne en plakat på de sociale medier, som igen spillede på det tysk-britiske opgør under Første og Anden Verdenskrig. Denne gang drejede det sig ikke om genforeningen, men om Brexit-forhandlingerne:

»Vi vandt ikke to verdenskrige for at blive skubbet rundt af en »Kraut«,« stod der på plakaten, der hurtigt gik viralt i Storbritannen.

»Kraut« er et nedladende slang-begreb for tyskere, som svarer til det danske »pølsetysker«. På plakaten ses en vinkende kansler Merkel.

Plakaten blev offentliggjort stort set samtidig med, at en anonym kilde fra den britiske premierministers kontor lækkede oplysninger fra en telefonsamtale mellem kansler Merkel og premierminister Boris Johnson.

Ifølge kilden skulle kansleren havde givet udtryk for, at det var »meget usandsynligt«, at forhandlingerne vil føre til en Brexit-aftale baseret på Johnsons reviderede udkast af den aftale, som EU har indgået med den tidligere premierminister Theresa May.

Kilden understregede også, at kansleren havde været helt ubøjelig, når det gjaldt de britiske ønsker.

Plakaten udløste så stor forargelse, at kommunikationsdirektøren for »Leave«-kampagnen, Andy Wigmore, onsdag trak plakaten tilbage og undskyldte:

»Vi har fjernet gårsdagens tweets, som ikke var på sin plads. Vi gik for langt, og det undskylder vi.«

Refererer ikke fra fortrolig samtale

Tirsdag reagerede kanslerens talsmand særdeles afdæmpet på udviklingen i Storbritannien. Talsmanden nøjedes med at slå fast, at den tyske regering aldrig refererer fra fortrolige samtaler.

Formanden for det tyske udenrigspolitiske nævn, Norbert Röttgen fra Merkels parti (CDU), kritiserede den britiske regering for at kaste sig ud i sorteper-spil.

»At beskylde andre for den nuværende situation er ikke udtryk for fairplay,« lød det fra Röttgen.

Tyske medier tolker generelt den afdæmpede reaktion på både telefonsamtalen og plakaten som et tysk forsøg på ikke at gå i en britisk fælde.

Da Johnson hverken kan opnå en revideret aftale på næste uges EU-topmøde eller ønsker at bede om forlængelse af forhandlingerne, vil han i det mindste i en kommende valgkamp have en klar skydeskive, nemlig Angela Merkel.

Medierne vurderer, at best case for Johnson er, at Tyskland og andre lande bliver så provokerede, at de slet ikke vil give Storbritannien den forlængelse af forhandlingerne, som et flertal i det britiske parlament ønsker.

Den tyske udenrigsredaktør Stefan Kornelius mener, at Boris Johnson forsøger at udløse et såkaldt »Dunkirk-øjeblik« i den verserende Brexit-situation mellem Tyskland og Storbritannien. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Dunkirk-øjeblikket«

Süddeutsche Zeitungs anerkendte udenrigsredaktør, Stefan Kornelius, skrev tirsdag, at mange i Berlin frygter, at Johnson nu går efter at skabe et slags Dunkirk-øjeblik – »altså indtrykket af et beslutningsslag mellem Storbritannien og Tyskland, der minder om den heroiske evakuering af de britiske tropper fra havnen i Dunkirk, hvor den tyske hær havde lukket de britiske tropper inde«, skriver han i Süddeutsche.

Tilbagetoget fra Dunkirk i 1940 muliggjorde, at Storbritannien kunne fortsætte krigen.

Tyske eksperter peger også på, at Merkel er en mester i at udtale sig tvetydigt og derfor næppe har udtalt sig så kategorisk.

Michael Gove, der spiller en central rolle i Johnson-regeringens Brexit-politik, måtte rykke for at tage klart afstand fra »Leave«-kampagnens »Kraut«-plakat. Fold sammen Læs mere Læs mere

Michael Gove: »Tyskerne er vore venner«

I det britiske parlament tirsdag afviste Michael Gove, der har ansvaret for planlægningen af et eventuelt no deal, at regeringen har noget med plakaten at gøre.

»Jeg tager klart afstand fra enhver form racistisk eller nedladende sprogbrug over for Tyskland. Tyskerne er vore venner. De er vore allierede,« sagde Gove.

Tirsdag fortsatte forhandlingerne mellem Storbritannien og EU i Bruxelles. Senere på ugen skal Irlands premierminister, Leo Varadkar, mødes med Boris Johnson.

Onsdag sagde Varadkar, at det bliver »meget svært« at blive enig om en aftale, og at en sådan aftale heller ikke skal indgås »for enhver pris«.

»Der er nogle fundamentale målsætninger, som ikke har ændret sig i løbet af de seneste tre år, og som vi skal have en garanti for indfries,« udtalte den irske premierminister.