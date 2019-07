Omstridt milliardær vil undersøge Google - Og Trump er ivrig efter at hjælpe ham

Har kinesiske efterretningstjenester infiltreret Google? Og hvis ja, har Google så valgt at samarbejde med Kina i stedet for USA?

Det er der ikke noget, der tyder på. Alligevel er det de spørgsmål, som milliardær og bestyrelsesmedlem i Facebook, Peter Thiel, ønsker besvaret i en statslig undersøgelse af techgiganten Google, skriver Axios.

Der er ingen beviser for, at Google nogensinde skulle være blevet infiltreret af kinesiske hackere - eller at Google for den sags skyld skulle samarbejde med kineserne - men ikke desto mindre har præsident Donald Trump nu erklæret sig enig med milliardæren i, at techgiganten bør undersøges.

Tirsdag tweetede præsidenten, at hans regering vil »tage et kig« på Google efter at have hørt Thiels beskyldninger i tv-programmet Fox & Friends. I tweetet kalder han Peter Thiel for en »god og brillant fyr, som kender emnet bedre end nogen anden.«

“Billionaire Tech Investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese Government.” @foxandfriends A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone! The Trump Administration will take a look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. juli 2019

Hverken Trump eller regeringen har dog siden annonceret nogen officiel undersøgelse af Google, eller meldt yderligere ud om, hvordan en sådan undersøgelse kunne tage sig, eller hvem der i så fald skulle stå for den.

Mandag afviste Trumps økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, ellers at beskæftige sig med Thiels beskyldninger, ifølge Axios.

Det var i en tale ved en konference for national konservatisme, at Peter Thiel fremlagde sine beskyldninger mod Google. Han antydede der, at techgiganten var blevet infiltreret af Kina og nu havde truffet den »tilsyneladende landsforræderiske beslutning at samarbejde med det kinesiske militær og ikke det amerikanske militær,« lød det.

Han fremlagde i samme ombæring tre spørgsmål, som han mener, at FBI eller CIA bør stille Google. Han mener blandt andet, at Google bør spørges, om udenlandske efterretningstjenester har infiltreret firmaets database for kunstig intelligens, og om firmaets ledelse selv anser Google for at være »grundigt infiltreret« af kinesiske efterretningstjenester.

Og har Google valgt at samarbejde med kineserne, fordi de ser en fordel i at sælge ud af deres forretningshemmeligheder - frem for at få dem stjålet?

Milliardæren kan ikke fremlægge beviser for sin teori om, at Google skulle være blevet infiltreret af kineserne, men forsvarer sig med, at han blot »rejser nogle spørgsmål.«

Donald Trump har tidligere langet ud efter Google, som han sidste år blandt andet beskyldte for ikke at vise nok positive søgeresultater om ham. Faktisk har han beskyldt søgemaskinen for bevidst at forsøge at få ham til at tage sig dårligt ud, når der søges på hans navn.

»Googles søgeresultater for ‘Trump nyheder’ viser kun synspunktet/dækningen fra Falske Nye Medier,« skrev han dengang på Twitter og henviste altså her til de mange etablerede medier, som han ofte har angrebet for at lave »fake news«, såsom CNN, Washington Post og The New York Times:

»Med andre ord har de MANIPULERET (søgeresultaterne, red.) for mig og andre, så næsten alle historier og nyheder er DÅRLIGE. Falske CNN er prominent. Republikanske/konservative og Fair Medier bliver holdt ude. Ulovligt?«

Peter Thiel er indflydelsesrig i Silicon Valley, hvor USAs tech-giganter holder til. Han er medstifter af betalingstjenesten PayPal og sidder i Facebooks bestyrelse - og så er han en af tech-industriens højst-profilerede Trump-tilhængere.

For to år siden kom det frem, at milliardæren i 2011 havde fået statsborgerskab i New Zealand efter at have tilbragt blot 12 dage i landet. Han havde siden brugt sit dobbeltstatsborgerskab til at købe en massiv mængde boliger i landet - uden at bo der.

Det har siden fået landets premierminister Jacinda Ardern til at vedtage en lov, der gør det forbudt at sælge boliger til udlændinge.