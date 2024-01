Olielager står i brand i russisk by efter droneangreb

Et olielager står fredag i brand ved den russiske by Klintsy efter et ukrainsk droneangreb. Byen blev i februar 2022 brugt som opmarchområde for dele af den russiske invasionsstyrke. Satellitbilledet fra Maxar Technologies fra dengang viste tungt militært udstyr, som blev gjort klar i Klintsy til invasionen. Fold sammen

