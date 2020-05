Nyt studie: 17 procent af Londons indbyggere kan allerede have haft coronavirus

En ud af seks indbyggere i London har muligvis allerede haft coronavirus.

Sådan lød beskeden fra Storbritanniens konservative sundhedsminister, Matt Hancock, da han torsdag fremlagde resultaterne af landsdækkende antistoftest, skriver The Daily Express.

Det er Storbritanniens statistikbureau, ONS, der står bag den landsdækkende undersøgelse af et repræsentativt udsnit af befolkningen. Undersøgelsen konkluderer, at:

17 procent (eller knap 1,5 millioner) af Londons befolkning har dannet antistoffer mod virussen.

For resten af landet gælder det cirka fem procent eller mere, oplyste Matt Hancock torsdag.

Tallene er bemærkelsesværdige. Hvis de stemmer, er det et tegn på, at virussen har spredt sig hurtigt og bredt i byen på trods af nedlukning og restriktioner. Sammenligner man med Sverige, hvor store dele af samfundet ikke er lukket ned, er det også højt.

I Stockholm, hvor langt de fleste covid-19-tilfælde er koncentreret, har en nylig undersøgelse vist, at 7,3 procent af indbyggerne havde dannet antistoffer i slutningen af april, skriver The Guardian.

Det er også langt højere end i Danmark, hvor de første tal netop er blevet offentliggjort fra fem hvide testtelte i København, Aarhus, Aalborg, Næstved og Odense:

Her har kun 12 personer ud af 1.071 testede – svarende til 1,1 procent – været smittede ifølge Statens Serum Institut (SSI).

Der er tale om foreløbige resultater, understreger SSI, men de viser, at »få procent (0,5 til 1,8 procent) af den danske befolkning har haft covid-19-infektion«.

Matt Hancock forklarede torsdag ifølge The Guardian, at den britiske regering nu har bestilt ti millioner antistoftest, som er blevet godkendt til brug, og at yderligere tre forskellige antistoftest er ved at blive afprøvet.

I næste uge vil de begynde at blive sendt ud til brug i Storbritannien – først på hospitalerne, så personale og patienter kan blive testet.

Premierminister Boris Johnson har ofte talt om antistoftestene som en mulig »game changer« i briternes kamp mod coronavirus, selv om det endnu er uklart, om antistofferne overhovedet giver immunitet mod en anden bølge af coronavirussen – eller i så fald, hvor længe immuniteten holder.

I april købte den britiske regering to millioner antistoftest fra Kina, som viste sig ikke at virke.

Ved siden af de nye antistoftest, hvoraf ti millioner altså ér blevet godkendt til brug, arbejder regeringen også på at introducere nye coronavirustest, som på 20 minutter kan give dig svar på, om du har virussen eller ej, skriver The Guardian.

Storbritannien er et af de lande, der er værst ramt af coronavirus i Europa. Over 250.000 briter er testet positive for coronavirus, og lidt over 36.000 er ifølge Johns Hopkins University døde efter at have haft virussen.