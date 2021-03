Nyt om Donald Trumps sociale medie: Kan gå i luften om tre-fire måneder

Donald Trump er blevet smidt af store sociale medier som Facebook og Twitter.

Men han planlægger at danne sit eget sociale medie, har præsidenten fortalt. Og nu bekræfter flere af hans topgivere planerne.

Trumps tidligere valgkampchef og toprådgiver Corey Lewandowski siger, at det sociale medie er klar til at gå i luften om »tre-fire måneder.«

Det skriver Bloomberg.

»Det vil være en mulighed for, at andre mennesker kan blive hørt og kommunikere i et frit format uden at frygte repressalier eller at blive fjernet,« sagde Corey Lewandowski, da han i weekenden var igennem på højrefløjsmediet Newsmax.

Donald Trump luftede selv første gang planerne for en uge siden i en podcast.

Trumps team forventer, at de kan tiltrække »millioner af mennesker« til den nye platform, skriver Fox News.

»Vi får en platform, hvor præsidentens America First-budskab kan blive delt med alle,« siger Corey Lewandowski.

Den tidligere præsident blev udelukket fra Twitter og Facebook, efter nogle af hans vælgere 6. januar stormede den amerikanske kongresbygning, US Capitol.

De sociale medier vurderede, at Donald Trump opfordrede til uroligheder. Fem mennesker – heriblandt en politibetjent – mistede livet.

Facebook har siden bedt et uvildigt udvalg om at se på, om bandlysningen skal opretholdes.

Donald Trump har flere gange luftet tanken om at genopstille til præsidentvalget i 2024, men det er endnu alt for tidligt at sige, om han gør det.