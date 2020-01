Nyt NASA-fotografi forstærker mysterium: Hvad er historien bag Marree-manden?

Det amerikanske rumagentur NASA offentliggjorde kort inden nytår et satellitbillede fra den australske ørken. Billedet genopliver et af verdens store kunstmysterier:

Hvad er sandheden om den såkaldte Marree Man?

Marree-manden er en geoglyf, som måler omtrent 2,7 kilometer fra top til tå. Den forestiller en mand, der kaster en kæp eller en boomerang. Geoglyfen er placeret midt i den sydaustralske ørken nær den isolerede landsby Marree.

Men ingen synes at vide, hvem der har skabt den gigantiske geoglyf.

Den blev første gang opdaget af en pilot, som fløj over området i 1998, men det er uvist, hvor længe den har været skrabet ned i ørkensandet, skriver CNN.

I 2016 sørgede en gruppe beboere fra Marree for at grave tegningens linjere dybere for at beskytte geoglyffen mod erosion og vind. De har plantet vegetation i linjerne og håber, at Marree-manden en dag bliver grøn.

Mange har forsøgt at regne ud, hvem der har skabt figuren. Men indtil videre uden held.

Den 75-årige australske erhvervsmand og filantrop Dick Smith har siden 2016 brugt store summer på at efterforske mysteriet, men efterforskningen har endnu ikke leveret nogle resultater, skriver CNN. Han har udlovet en dusør på omtrent 23.000 kroner til personer, der må have informationer om kunstværket.

Det er blevet hævdet, at den afdøde kunstner Bardius Goldberg fra Alice Springs står bag geoglyffen, men det er ikke bekræftet. Goldberg var interesseret i at skabe kunst, som er synligt fra rummet, og en bekendt har hævdet, at Goldberg kort inden sin død i 2002 indrømmede, han stod bag Marree-manden.