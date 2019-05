Ny rangliste over fornavne vækker opsigt i Tyskland: Er Muhammed pludselig det mest populære drengenavn i Berlin?

Fornavne afspejler ofte samfundsudviklingen. Det gælder også i Tyskland. I det tyske kejserrige toppede Wilhelm listen, og under nationalsocialisterne var Adolf blandt topscorerne.

Siden 1977 har selskabet for det tyske sprog udarbejdet en rangliste over de mest populære fornavne i Tyskland. Torsdag udkom listen for 2018.

Og det skabte furore ... på grund af Muhammed.

Na sowas! Im letzten Jahr war in Berlin der am häufigsten gewählte #Vorname für männliche Neugeborene #Mohammed. Auch in Bremen rangiert er in den Top 10 - Tendenz steigend...https://t.co/ByTZxgeAiw pic.twitter.com/r0th8WZtgy — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 2. maj 2019

I printudgaven af »Bild Zeitung« kunne avisen melde, at »Muhammed er det mest populære drengenavn i Berlin«.

Umiddelbart efter fulgte Alternative für Deutschlands gruppeformand i den tyske forbundsdag, Alice Weidel, op med et ironisk »tweet«. »Det siger du ikke ...« Weidel bemærkede også, at Muhammed er kravlet op ad listen i Bremen.

Navneforskere slog fast, at Muhammed for øvrigt ikke er det mest populære drengenavn i Tyrkiet. Det er Yussuf.

Die beliebtesten Vornamen 2018: Paul ist Spitzenreiter bei den Jungen, Henry überrascht. Unsere Pressemitteilung, die ausführlichen Listen und viele weitere Infos rund um die Vornamenvergabe finden Sie auf unserer Webseite: https://t.co/SzuobRVJnm und https://t.co/rIh4wGTVYt pic.twitter.com/HG2R9A5i6R — GfdS (@_gfds_) 2. maj 2019

Paul og Marie

Ser man på topti over de mest populære drengenavne i hele Tyskland, leder man forgæves efter Muhammed. Helt ligesom klassiske tyske navne som Karl-Heinz og Helmut er ude af topti.

Til gengæld finder man navne som Louis og Noah – og den nye højdespringer, Henry, fra den angelsaksiske verden.

FAKTA Mest populære drengenavne i Tyskland (2018) Paul (3) Alexander (2) Maximilian (1) Elias (4) Ben (5) Louis (8) Leon (7) Noah (6) Henry/Henri (12) Felix (10) Tallet i parentes er placeringen i 2017. Kilde: Selskabet for det tyske sprog FOLD UD

Mohammed i topti

På delstatniveau har Muhammed – som en afspejling af den voksende indvandring – opnået en toptiplacering i en række delstater. Det gælder Bremen, Saarland og netop Berlin.

Flere tyske medier kan dog ikke få øje på dokumentationen for, at Muhammed topper listen over drengenavne i Berlin. Toptre udgøres derimod af Alexander, Maximilian og Paul.

Ifølge avisen »Berliner Kurier« skyldes Muhammeds førsteplads hos »Bild«, at avisen ikke skelner mellem, om børn har ét eller flere fornavne. Muhammed fører således »kun« blandt drenge, der har flere fornavne.

Polemik i Østrig

Det er ikke første gang, at navneranglister skaber polemik. Sidste år affødte det stor debat i Østrig, at navnet Muhammed blev opgjort på mange forskellige stavemåder – Mohamed, Muhamed, Muhammad, Muhammed etc. Ifølge kritikere var det et forsøg på at skjule, hvordan indvandringen har sat sit præg på det østrigske samfund.

Ifølge selskabet for tyske navne i Wiesbaden findes der i dag 65.000 forskellige fornavne i Tyskland. Bild Zeitungs artikel var fredag en af de mest læste på avisens hjemmeside.