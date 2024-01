Internationalt Abonnement

Nu er der kun Trump og Haley tilbage: Og det er kun en fordel for én af dem

Her i New Hampshire spiser vælgerne hummer og lever efter mottoet »Live free or die«. Der er langt til Trumps MAGA-land, men alligevel sniger trumpismen sig ind blandt vælgerne – og Nikki Haley får brug for et mirakel, hvis hun vil slå ekspræsidenten til valget i dag.