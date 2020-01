Norske kong Harald hyldes for følelsesladet nytårstale: »Af og til er livet ikke til at holde ud«

Det var en følelsesladet nytårstale præget af håb, som nordmændene på årets sidste dag kunne lytte til fra deres konge. Den norske kong Harald takkede i sin nytårstale, for den støtte han og resten af kongefamilien har mødt efter Ari Behns død i julen.

Den norske prinsesse Märtha Louises eksmand Ari Behn tog sit eget liv 1. juledag, og efterlod familien og heriblandt tre døtre i sorg.

I sin nytårstale talte Kongen om, hvor berørt familien er over tabet.

»Vi er stærkt præget af Ari Behns død denne jul. Det har varmet at opleve folks medfølelse og tændte lys på Slotspladsen. Der er trøst i alle de gode minder og smukke ord, der er blevet formidlet om faderen til tre af vores kære børnebørn,« sagde kong Harald.

Kong Harald »Af og til er livet ikke til at holde ud. For enkelte bliver det så mørkt, at ingenting hjælper.«

Kongen talte direkte om selvmord og om det tab, som de efterladte må lære at leve med.

»Af og til er livet ikke til at holde ud. For enkelte bliver det så mørkt, at ingenting hjælper. Ikke engang kærligheden til sine allernærmeste. Nogen ser ingen anden udvej end at forlade livet. De som står tilbage må leve videre. Fattigere – uden den de havde kær,« sagde kongen i talen.

»Vi ved så lidt, om det der skal møde os. Uvisheden gør os alle sårbare. Det bedste, vi kan gøre, er at være der for hinanden, se hinanden, huske at tale pænt til hinanden, og bære hinanden, hvis det er tiltrængt.«

»Mine tanker er i aften særligt hos alle dem, som går ud af det gamle år med et sorgfuldt tomrum efter nogen de elskede,« sagde Kongen, inden han fortsatte med talen.

Ros i norsk presse

Kong Haralds tale modtager stor ros i de norske medier.

»Jeg synes, at talen gør det, som en konges nytårstale skal gøre. Den samler folket,« siger professor i retorik ved Universitet i Bergen, Jens Elmelund Kjeldsen, til VG.

Ari Behn var gift med Märtha Louise fra 2002 til 2017, sammen fik de tre døtre. Fold sammen Læs mere Læs mere

Nytårstalen blev holdt mindre end en uge efter Ari Behns dødsfald, og professoren finder det helt naturligt, at Kongen vælger at omtale Ari Behn i talen.

»Jeg synes, han gør det rigtigt, han sagde det umiddelbart. Det er det, alle tænker på, og derfor må han tage det op. Han veksler også mellem det personlige og noget mere generelt om sorg og håb. Et tema, som går igen i hele talen,« siger professoren til VG.

Der er også ros til Kong Harald fra generalsekretæren i Rådet for psykisk sundhed, Tove Gundersen.

»Jeg havde en positiv forventning om, at han ville være tydelig, og jeg er meget glad for, at han var det. Det var fint, at han var så direkte, og det, at han snakkede om deres børnebørn, gør det nært. Samtidig brugte han størstedelen af talen til at tale om livet fremover, og det tænker jeg er klogt,« siger Tove Gundersen til VG.

»Når der sker en tragedie, er det vigtigt, at man er åben om det. Her var der trøst, åbenhed, sammenhold og muligheder. Det var en klog og varm tale,« siger Tove Gundersen.

Blandt hans bedste taler

Spørger man en norsk historiker, der har skrevet seks bøger om det norske kongehus. så er talen en af de bedre i Kongens række af nytårstaler.

»Årets tale er blandt de bedre taler, han har holdt. Kongen har ikke lov til at mene så meget, og det gør, at han ofte formulerer sig lidt uldent. Nogle gange kan talerne berøre mange temaer og dermed blive lidt springende, men i årets tale er det lykkedes ham at finde nogle gennemgående temaer, som han vævede sammen til en helhed,« siger Trond Norén Isaksen til VG.

Du kan se hele talen her.