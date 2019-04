Norske fiskere spotter hvidhval iført usædvanligt seletøj: Kan være russisk våben

Flere fiskere i det nordøstlige Norge har gjort usædvanlige syn i den forgangne uge. En nysgerrig hvidhval iført stramt seletøj er flere gange svømmet helt tæt på fiskekutterne og har forsøgt at bide og trække i skibenes tove og fortøjningsreb.

Hvalens besynderlige opførsel og det specielle seletøj har fået norske marine-eksperter til at spekulere: Er der tale om en hval, der er trænet af den russiske flåde?

Det er uvist, hvor hvalen stammer fra, men på indersiden af seletøjet står der, at det er »equipment of St. Petersburg« - udstyr fra St. Petersborg - skriver norske NRK.

De norske marine-eksperter har taget kontakt til deres russiske kolleger, som fortæller, at de ikke anvender seletøj til de hvaler, som de følger. Derfor formodes det, at hvalen kan være undsluppet en russisk flådebase. Det vurderer Audun Rikardsen, der er professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø.

»Det fortæller mig, at den sandsynligvis er fra den russiske marine i Murmansk,« siger han til avisen VG.

Se hvalen her:

A friendly #beluga whale was spotted wearing a harness attached to his/her body in the region of #Finnmark, #Norway. Thanks to these people, the harness was removed.



They believe the beluga escaped captivity from the Russian military.



Via @KEIKO4CHANGE



@WorldAnimalNews pic.twitter.com/lps1WqUThI — World Animal News (@WorldAnimalNews) April 28, 2019

På hvidhvalens seletøj er der gjort plads til at placere et Go Pro-kamera. Ifølge de fiskere, som har været i nærkontakt med hvalen, opførte den sig meget tamt og opsøgte menneskelig kontakt.

Under Den Kolde Krig havde Sovjetunionen et ganske udvidet militærprogram, hvor delfiner blev trænet til at søge efter miner og våben på havbunden. Programmet lukkede i 90erne.

I 2017 kunne et russisk TV-program dog afsløre, at den russiske flåde igen er begyndt at træne hvidhvaler, sæler og delfiner. Det skriver The Guardian. Havdyrene bliver blandt andet trænet til at assistere dykkere og bringe materialer ned på havbunden. De trænes også til at kunne opdage miner, torpedoer og ammunition ned til 120 meters dybde.

Russiske regeringsdokumenter viser, at forsvarsministeriet i 2016 betalte mere end 100.000 kroner for fem delfiner.

Eftersom hvidhvalen, der er set ud for Norges kyst, er meget vant til menneskelig kontakt og lader til at være vant til at blive fodret af mennesker, er marinebiologerne i tvivl om, hvorvidt den kan overleve i det fri.