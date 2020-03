Norge klar med usædvanligt tiltag: Ny app skal spore smittede ned til to meters afstand

Tænk, hvis du kunne få vished om det nagende spørgsmål, der optager mange i disse uger: Har du været tæt på – altså helt tæt på – en coronasmittet?

Det svar vil de norske myndigheder forsøge at give befolkningen svar på med en ny app, der skal spore mobiltelefoner med få meters nøjagtighed.

Den norske sundhedsmyndighed, Folkehelseinstituttet, bekræfter, at man arbejder på højtryk med den kommende app i samarbejde med private udviklere.

Planerne blev første gang afsløret tidligere på ugen, fordi dele af programkoden ved en fejl blev offentliggjort. Det vakte bekymring for mulige indgreb i privatlivets fred.

Europæiske lande eksperimenterer nu med mobilapps til bekæmpelse af coronasmitte. Myndigheder i Tyskland og Storbritannien er undervejs med lignende projekter. Her ses et center for sygdomsovervågning i Bruxelles.

Der er da også tale om et usædvanligt skridt i en usædvanlig situation, siger områdedirektør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, til mediet NRK.

»Vi tænker, at i denne situation kan vi ikke lade være med at prøve,« siger direktøren om det, hun kalder et »forsøgsmæssigt arbejde«.

Få et varsel, når en smittet har været nær

Det bliver frivilligt at installere appen, og den kan kun spore andre, der også har installeret den på deres telefon. Sporingen sker ud fra GPS-koordinater og med telefonens bluetooth-funktion.

Dermed kan systemet tjekke, hvilke telefoner der har været inden for to meters afstand af hinanden og hvor længe.

»Hvis en bruger konstateres smittet med virus, vil det være muligt at spore de telefoner, der har været i nærkontakt med den smittedes de seneste 14 dage,« skriver appudvikleren Simula ifølge NRK.

Derefter kan systemet udsende varsler til alle brugere, der har været i nærheden. Håbet er, at tiltaget kan blive et af flere, der begrænser smittespredningen og dermed reducerer antallet af uger med nedlukning af store dele af samfundet.

FAKTA Europæiske lande lover anonymitet Kina og Sydkorea har længe anvendt digital overvågning til at spore sygdomstilfælde. Nu begynder teknologien at vinde indpas i Europa. Sydkorea

I Sydkorea har myndighederne lagt smittedes færden og mulige kontakt til andre ud til offentlig skue. Det er sket på baggrund af tele- og kreditkortdata. Samtidig er der udsendt SMS-advarsler til folk, der kan have været tæt på en smittet. Kina

De kinesiske myndigheder har anvendt teledata, ansigtsgenkendelse, nummerpladescanning og passagerdata for at spore smittede og mulige kontaktpersoner. Personer inddeles i tre kategorier – grøn, gul og rød – som afgør, om borgere kan få adgang til eksempelvis metro. Norge

Den norske sundhedsstyrelse vil lancere en app, der kan sikre en hurtigere og mere præcis smittesporing »under hensyn til privatlivets fred«. Det er frivilligt at benytte appen, der bruger GPS- og bluetooth-data til at spore, om en telefon har været inden for få meters afstand af en anden. Storbritannien

Forskere ved Oxford University samarbejder med de britiske myndigheder om en app, hvor brugere på frivillig basis kan dele lokationsdata og symptomer. En anden britisk app til selvrapportering af symptomer er allerede udbredt. Tyskland

De tysk sundhedsmyndigheder vil som et forsøg sammenkøre lokations- og sundhedsdata for at kunne spore ellers ukendte coronaudbrud. Gennem en app indsamles data om puls, søvnmønstre og GPS-positioner, så udviklingerne kan identificere tegn på sygdom på et tidligt stadie. FOLD UD FOLD UD

Effektiviteten afhænger dog af, hvor mange nordmænd – og ikke mindst smittede – der vælger at installere appen.

Planerne har skabt debat om myndigheders potentielle adgang til de enorme mængder personlige data om hvem, der har mødt hvem, hvornår og hvor længe.

Appen minder om tiltag, der bruges sydøstasiatiske lande som Singapore. Taiwan har anvendt en app til at vogte, om karantæneramte forlader boligen, ligesom myndighederne i Sydkorea har offentliggjort detaljerede kort over smittedes færdsel.

Planen har fået den norske regering til at udsende en særlig regulering på området.

Følsomme oplysninger om dit sociale liv

Det er første gang, vi ser en pandemi på et tidspunkt, hvor teknologien giver mulighed for digital massesporing, forklarer direktøren for Norges datatilsyn, Bjørn Erik Thon.

»Vi er usikre på, hvor langt man bør gå med brug af persondata i en sådan situation, som vi er i nu,« siger Bjørn Erik Thon til NRK.

Tilsynet har godkendt projektet, men holder øje med, hvordan data opbevares, anvendes og hvorvidt de efterfølgende slettes, siger han.

De mange data om borgeres sociale liv stiller således særlige krav til kryptering og fortrolighed. Udvikleren oplyser, at de fleste data vil blive slettet efter 30 dage, mens andre kan blive gemt i anonymiseret form.

Myndigheder bør derfor dobbeltsikre, at de intime lokationsdata ikke efterfølgende kan føres tilbage til konkrete personer, vurderer Heidi Beate Bentzen, der forsker i privatliv og sundhedsjura.

»Det er uklart for mig, hvordan man vil anonymisere geolokationer, og om de overhovedet lader sig anonymisere,« siger Heidi Beate Bentzen.

Også på andre områder er de norske myndigheder gået foran. De har i flere uger anvendt anonymiserede lokationsdata fra teleselskaberne til at vurdere, om myndighedernes restriktioner overholdes.

I Danmark har Statens Serum Institut også igangsat et samarbejde med teleselskaberne om brug af anonyme teledata.

Det står ikke klart, om danske myndigheder ligeledes overvejer appbaserede løsninger. Sundhedsstyrelsen henviser til Statens Serum Institut, der ikke er vendt tilbage på Berlingskes spørgsmål.