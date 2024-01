Internationalt Abonnement

Ni lande afgør Gazastribens skæbne. Besøget fra USAs udsending fortæller noget vigtigt

Hvorfor har USAs udsending besøgt lige præcis ni lande i Mellemøsten i løbet af få dage? Her er det hurtige overblik over det diplomatiske puslespil, som USA skal få til at passe sammen for at påvirke Israels krig og situationen i Gazastriben.