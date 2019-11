Nederlag kan få store konsekvenser for Trump: Rådgiver skal fortælle, hvad han ved

Den tidligere rådgiver i Det Hvide Hus, Donald McGahn, er blevet dømt til at vidne i Kongressen under de igangværende rigsretshøringer.

Det har en dommer afgjort, selvom Det Hvide Hus havde hævdet, at han har »absolut immunitet,« da han har været en af præsident Donald Trumps nærmeste rådgivere.

Afgørelsen kan få store konsekvenser for Donald Trump. Af flere forskellige årsager:

For det første arbejdede McGahn helt tæt sammen med præsidenten indtil oktober 2018 og vil muligvis fortælle, hvordan Trump forsøgte at forhindre Robert Muellers tidligere Rusland-undersøgelse i at gøre sit arbejde. Det skriver avisen The New York Times.

For det andet – og det er måske vigtigere – kan det betyde, at nogle meget centrale og prominente vidner også bliver tvunget til vidne i den såkaldte Ukraine-sag. Højtstående personer i Trump-regeringen såsom tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton og stabschef Mike Mulvaney har endnu ikke været i vidneskranken.

Det Hvide Hus har anmodet dem om ikke at dukke op. De har været så tæt på Trump, at de bør være immune ligesom præsidenten selv, argumenterer Trumps folk. Hvis McGahn er blevet dømt til at vidne, vokser sandsynligheden dog formentlig for, at også Bolton, Mulvaney og andre bliver beordret til at fortælle, hvad de ved. Det kan ramme præsidenten.

»Præsidenter er ikke konger,« skrev dommeren Ketanji Brown Jackson i sin 120-sider lange afgørelse. Præsidentens ansatte ligger under for USAs forfatning og ikke deres arbejdsgiver.

Demokraten Adam Schiff, formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, kalder afgørelsen for »en betydningsfuld sejr.«

Det er dog usikkert, hvor længe Demokraterne vil vente på, at domstolene tager stilling til, om flere af Trumps nærmeste skal vidne.

Allerede senere i denne uge forventes Demokraterne at præsentere en rapport, der skal argumentere for, hvorfor præsident Trump skal stilles for en rigsret. Kort tid derefter ventes Repræsentanternes Hus at skulle stemme om, hvorvidt Trump skal for en rigsret.

Hvis præsidenten skal afsættes kræver det dog i sidste ende opbakning fra to tredjedele af Senatet - og det virker usandsynligt, eftersom Republikanerne her har et lille flertal.