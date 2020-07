Narkokarteller forsøger at bremse virus: Her bliver folk myrdet for at bryde coronareglerne

Narkokarteller og bevæbnede grupper har indført strenge coronarestriktioner tværs over Colombias fattigere dele af landet. Og hvis folk ikke overholder reglerne, bliver de dræbt.

Sådan lyder det i en ny rapport fra Human Rights Watch, som The Guardian har beskrevet.

Mindst otte civile colombianere er blevet myrdet af bevæbnede grupper, angiveligt efter at de havde brudt reglerne. Det er bevæbnede grupper fra Colombias lange borgerkrig, som har indført de strenge restriktioner på lokalt niveau i flere byer.

Ofte er reglerne strengere end dem, regeringen allerede har indført, skriver The Guardian.

Det gælder for eksempel i Tumaco, der er en fattig og ofte voldsplaget havneby. Her er indbyggerne blevet forbudt at fiske, og de har fået udgangsforbud efter klokken 17.

Hvis de forsøger at forlade deres hjem, står der bevæbnede bandemedlemmer klar til at holde dem inden døre. Selv hvis de er syge, må folk ofte ikke forlade hjemmet, lyder det ifølge The Guardian fra Human Rights Watch.

»De har lukket al transport mellem landsbyerne, og når nogle er mistænkt for at have covid-19, får de at vide, at de skal forlade regionen, eller de vil blive dræbt,« fortæller en anonym lokal leder fra det sydlige Colombia til The Guardian:

»Folk har ikke andre valg end at indordne sig, for regeringen viser sig aldrig her.«

Myrdet efter at have bedt myndighederne om hjælp

I landsbyen San Miguel i den sydlige region Putumayo blev en lokal leder for nylig myrdet af en bande, blot få dage efter at han angiveligt havde bedt myndighederne om hjælp til at håndtere bandens strenge coronarestriktioner.

Human Rights Watch appellerer til Colombias regering og præsident Iván Duque Márquez om at gøre mere for at beskytte de sårbare befolkningsgrupper, som lige nu lever under narkokartellernes strenge regler.

»De drakoniske afstraffelsesmetoder, som bevæbnede grupper benytter sig af for at forhindre spredningen af covid-19, betyder, at folk i fjerntliggende og fattige områder tværs over Colombia risikerer at blive angrebet og endda dræbt, hvis de forlader deres hjem,« lyder det fra José Miguel Vivanco, den amerikanske direktør for Human Rights Watch, i en pressemeddelelse ifølge The Guardian.

Colombia er ligesom flere andre lande i Sydamerika hårdt ramt af coronapandemien lige nu. Landet har registreret knap 160.000 smittede, og over 5.600 er døde med covid-19.

Og der er ingen bedring at spore lige nu. Hver dag registreres der stadig over 5.000 nye smittede, skriver The Guardian.

I 2016 underskrev Colombias regering en fredsaftale med landets dengang største oprørsgruppe, FARC. Det blev enden på fem årtiers brutal borgerkrig, som kostede over 260.000 mennesker livet og tvang syv millioner på flugt.

Men det betyder desværre ikke, at der også er fred på landjorden, skriver The Guardian.

De bevæbnede grupper, som nu styrer gaderne i flere af landets mindre byer, består ofte af tidligere medlemmer af FARC. Andre er højreradikale paramilitære grupper, som også står bag landets kokainhandel.