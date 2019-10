Mystisk klima-stunt chokerer USA: »Begynd at spise babyer«

Ved et politisk debatmøde, som torsdag blev afholdt af den demokratiske kongreskvinde Alexandria Ocasio-Cortez i hendes valgdistrikt i New York-bydelen Queens, blev al opmærksomhed pludselig rettet mod en ung kvinde, der opfordrede den kendte politiker til et højst bizart initiativ for klimasagen.

Opfordringen blev efterfølgende anledning til en vred Twitter-udveksling mellem Donald J. Trump og Alexandria Ocasio-Cortez, der længe har været en af præsidentens argeste modstandere.

Amerikansk "klimaaktivist" til politisk møde. »En svensk professor vil have, at vi skal æde døde mennesker. Men ikke en gang det er nok.«

Den unge kvinde sad i over en time på en af de forreste rækker blandt tilhørerne til Ocasio-Cortez' møde, og fik på et tidspunkt mikrofonen for at kunne stille spørgsmål til kongreskvinden, der i mødets første time havde talt om alt fra AIDS-bekæmpelse til USAs politik i Mellemøsten.

I stedet for at stille et spørgsmål indledte kvinden, der blev præsenteret som Laureen Cline, en ophidset klimapolitisk tale, der i tone og indhold mindede ikke så lidt om den retorik, der for nylig blev leveret af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, under dennes seneste besøg i USA.

»Vi kommer ikke til at være her ret meget længere. Jeg er glad for, at du støtter en grøn politik, men at afskaffe fossile brændstoffer løser ikke vores klimaproblemer hurtigt nok,« sagde kvinden, der hævdede, at verden kun har få måneder til at løse klimaproblemerne.

Derefter henviste klimaaktivisten til den svenske professor Magnus Söderlund, der i en mediestorm for tre uger siden blev beskyldt for at opfordre til kannibalisme – i virkeligheden handlede Söderlunds forskning om menneskers forhold til usædvanlige fødevarer.

»En svensk professor vil have, at vi skal æde døde mennesker. Men ikke en gang det er nok. Og derfor skal dit næste kampagneslogan være dette,« sagde den amerikanske klimaaktivist og fjernede sin jakke for at afsløre en T-shirt med budskabet: »Red planeten, spis børnene.«

»Vi bliver nødt til at begynde at spise babyer. Der er for meget CO2. Vi ved alle, at vi forurener for meget,« råbte kvinden.

Vrede tilråb

Den ukendte kvinde blev dog hurtigt overdøvet af vrede tilråb fra de øvrige tilhørere, og Ocasio-Cortez undlod at kommentere »æd babyer-sloganet«, da hun fik mikrofonen retur.

»Vi har mere end få måneder til at løse vores klimaproblemer, og vi har heldigvis mange løsninger,« forklarede Ocasio-Cortez.

Kvindens forslag satte dog hurtigt gang i en debat på sociale medier, men først sidst på dagen viste det sig, at kvinden formentlig ikke skulle tages for pålydende. I hvert fald tog den højreorienterede klimaskeptiske gruppe Lyndon LaRouche Political Action Committee æren for sloganet »æd babyer«.

»Nogle gange er det kun satire, der virker,« skrev gruppen i et tweet, der henviste til 1700-tals samfundssatirikeren Jonathan Swift.

It was us. Malthusianism isn't new, Jonathan Swift knew that. Sometimes, only satire works. https://t.co/vR8oXdx39i — Lyndon LaRouche PAC (@larouchepac) October 4, 2019

Donald J. Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., benyttede stuntet til et sarkastisk tweet om kvinden, som mindede ham om enhver anden af kongreskvindens tilhængere.

Præsidenten tog denne tråd op lidt senere i et tweet, og skrev »AOC is a Wack Job!« (Alexandria Ocasio Cortez er skrupskør! red.).

AOC is a Wack Job! https://t.co/LU3hIeek0c — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2019

Kongreskvinden hoppede så selv ind i Twitter-legen, og spurgte:

»Bedre end at være en kriminel, der forråder vores land?« med henvisning til den mulige rigsretsag, der kan presse præsidenten på hans politiske liv.

Flere af præsidentens støtter klandrede efterfølgende kongreskvinden for ikke skarpere at have lagt afstand til kannibalisme-forslaget, men fredag vendte Alexandria Ocasio-Cortez retur til episoden i et nyt tweet, hvori hun beskrev kvinden som »Trump-støtte«, der formentlig har mentale problemer, samtidig med at hun beskrev, hvordan hun sidste år blev stalket af en sindsforvirret person.