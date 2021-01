Mysteriet om Maria er gået verden rundt. Nu ruller enorm retssag mod de hemmelige »hædersmænd«

Hun blev ført væk fra sin gård i de syditalienske bjerge under månens skær.

Maria Chindamo, 44 år, enke, mor til tre børn.

En kvinde under voldsomt pres. Flere gange truet af en mand på hans uanmeldte besøg. En ubuden gæst, der ikke tog et nej for et nej. Han ville købe hendes jord, men var blevet vist udgangen.

Den forårsnat for fem år siden forsvandt Maria Chindamo. Politiet ledte. På gården. I bjergene. I søerne. Håbet forsvandt. Hendes bil blev dog fundet. Blodspor og enkelte hår på førersædet tegnede konturerne af en tragisk skæbne.

Næsten fem år senere, en uge inde i det nye år, gik en nyhed verden rundt. Mysteriet om kvinden på gården i Calabrien – på »Italiens tå« – så endelig ud til at være opklaret. En informant med fortid i mafiaen havde fortalt myndighederne, at Maria Chindamo blev kidnappet, dræbt, proppet i en slags tærskemaskine og endelig brugt som grisefoder.

Dermed bekræftede den såkaldte petito, Antonio Cossidente, politiets mistanke. For Calabrien er hjemsted for Italiens rigeste og mest magtfulde mafiasyndikat, det yderst hemmelige 'Ndrangheta (udtales en-dran-ghet-ah, betyder hædersmand og stammer fra det græske andragathía – heltemod), der tidligere har tyet til sultne svin til at bortskaffe ofre.

Chefanklager Nicola Gratteri ankommer til retsbygningen i Lamezia Terme inden retssagen mod 355 personer, fra korrumperede politikere til 'Ndrangheta-medlemmer, der ventes at vare to år.

Ugen efter, 13. januar, var 'Ndrangheta, tilbage i alverdens mediers søgelys: Nyheden om den største sag i 30 år mod Italiens mafia. Den involverer 355 personer med tråde, store som små, til skyggeorganisationen. Blandt dem politikere, embedsmænd og forretningsfolk, men også åbenlyst lumpne typer som »Ulven«, Fatty«, »Lille Ged« og »Blondie«.

Størstedelen blev anholdt under koordinerede politiaktioner i 2019 i Italien og flere andre lande, og listen med anklager er alenlang: blandt andet drab, drabsforsøg, embedsmisbrug, narkoforbrydelser, afpresning, ågerrenter samt medlemskab af en kriminel organisation.

FAKTA Lynanalyse: Forstå den store retssag mod 'Ndrangheta Hvorfor kaldes retssagen mod 'Ndrangheta historisk i italienske og internationale medier, og kan den knække Italiens mest magtfulde mafiaorganisation? For at få svar har Berlingske interviewet to forfattere til bøger om Italiens stærkeste mafiaorganisation: Anna Sergi, seniorforsker med speciale i kriminologi ved Department of Sociology på University of Essex og medforfatter til »Ndrangheta«, samt John Dickie, professor i italienske studier ved University College London og forfatter til flere bøger om den italienske mafia, blandt andet »Mafia Republic«. Anna Sergi: »Italien har tidligere haft retssager mod mafiaen af dette omfang. Det mest bemærkelsesværdige er antallet af tiltalte (355, red.). Anklagerne havde ikke behøvet at samle så mange på én gang. Det er et bevidst valg for at bringe kraftigt lys på sagen på en måde, som gør den umulig at ignorere. Det er ingen hemmelighed, at der er udfordringer med ressourcer i retssystemet og med staten, der sjældent har taget kampen mod mafiaen seriøst. Når det er sagt, så er sagen blæst helt ud af proportioner. Langt størstedelen af de 355 tiltalte er ikke specielt vigtige i kampen mod 'Ndrangheta. Retssagen vil på ingen måde knække mafiaen i Calabrien. Der er især én ting, der er værd at notere sig: antallet af vidner (900, red.). Mange personer, der var integreret i mafiaorganisationen, har nu vendt den ryggen.« John Dickie: »Retssagen er vigtig, men at kalde den »historisk« er en stramning. De fleste af de 355, der er anklaget i sagen, er fra samme familie, Mancuso-familien, eller fra kredsen om familien. Heriblandt mafiabossen Luigi Mancuso, der tidligere har siddet 20 år i fængsel og nu risikerer at ryge tilbage igen. Hvis alt går som planlagt, vil mange af de tiltalte ende bag tremmer. Men retssager af denne størrelse har tidligere fundet sted i Italien. Og de har vist det samme: at organisationen har evnen til at infiltrere landets politik og økonomi. Mancuso-klanen tilhører ingenlunde 'Ndranghetas epicenter og er langt fra lige så magtfuld og indflydelsesrig som Piromalli og De Stefano. De er i en anden liga. Både Italien og omverdenen bliver nødt til at forstå, hvad 'Ndrangheta er for en størrelse. Mere medieopmærksomhed er lig mere opmærksomhed fra politiet og ultimativt flere ressourcer. Det er sådan, det fungerer. I hvert fald i Italien.« FOLD UD FOLD UD

Retssagen, der skal finde sted i en særligt indrettet bygning i Calabrien med 900 vidner, ventes at vare i to år og vil holde omtrent 400 advokater beskæftiget. 58 af vidnerne tiltrækker sig ekstra opmærksomhed, da de har brudt deres tavshedsed med 'Ndrangheta, den såkaldte »omerta«, der betyder loven om tavshed.

Flere i gruppen er unge mænd, der frygter en fremtid bag tremmer, men der er også kvinder – gift med 'Ndranghetisti – der ønsker at give deres børn et andet liv.

Foran dem vil stå den 62-årige Nicola Gratteri, Italiens vel mest berømte antimafiaanklager – en personlighed med uudgrundelige øjne og en lidt sjoskende gang – som har levet under politibeskyttelse i tre årtier. Han har sammenlignet 'Ndrangheta med den sagnomspundne hydra fra græsk mytologi, den mangehovedede slange, hvis hoveder voksede ud igen, så snart de blev hugget af. Billedet på et yderst vanskeligt problem, som synes at blive større, når man forsøger at løse det.

Blodets bånd

Men hvordan endte det så vidt, og hvad er 'Ndranghetas sande væsen?

Mens sicilianske Cosa Nostra nærmest blev romantiseret i Francis Ford Coppolas trilogi og mesterværk »The Godfather«, og napolitanske Camorra blev kendt gennem filmen og Netflix-serien »Gomorrah«, er calabriske 'Ndrangheta en anderledes støbning, der lister mere rundt i skyggerne – spredt ud over de bjergrige, landlige og folkefattige landskaber – som den mindst ekstroverte og mest aggressive af Italiens mafiaorganisationer.

'Ndrangheta består af hundredvis af familieklaner med fælles interesser, og når mafiafamilier i Calabrien hyrer rekrutter, findes de inden for familien.

Blodets bånd har nogle fordele. Det beskytter ikke blot tavsheden, i det mindste indtil for nylig, men også lyssky aktiviteter som afpresning, menneskesmugling og indsmugling af den særdeles indbringende kokain til Europa, der menes at have gjort familierne rigere end samtlige mexicanske narkokarteller tilsammen.

Sådan så der ud i retslokalet i Lamezia Terme, Calabrien, da sagen mod de mange 'Ndrangheta-medlemmer blev indledt 13. januar.

'Ndrangheta strækker sine lange tentakler op til det rige Norditalien, hvor organisationen lukrerer på statslige kontrakter, særligt i byggesektoren, og til mindst 31 andre lande, størstedelen i Europa, men også til Canada, USA, Colombia og Australien.

Under den verserende pandemi har tusindvis af virksomheder kæmpet for deres eksistens, og ifølge italienske aviser har 'Ndrangheta ageret barmhjertig samaritaner med »befriende lån«, en slags »investeringer«, der som fra en svunden tid også har resulteret i konvolutter med penge til arbejdsløse i Calabrien.

Pandemien har vist sig kærkommen for mafiaorganisationen. Financial Times beskrev i fjor, hvordan den har plyndret Italiens offentlige sundhedsvæsen ved at bestikke sig til lukrative kontrakter. Monopollignende aftaler, der spænder fra at transportere patienter i interimistiske ambulancer til at køre de døde til kirkegårdene.

Så stærkt var grebet om hospitalet i den calabriske by Lamezia Terme, at lægerne måtte vente uden for hospitalet, indtil 'Ndrangheta-medlemmer havde åbnet de låste døre med deres nøgler.

Soldater uden for retten i Lamezia Terme.

'Ndrangheta er intet nyt fænomen og kan ifølge magasinet The Atlantic spores tilbage til 1800-tallets Calabrien, da den fattige landbrugsregion langsomt gik fra feudal økonomi til kapitalisme. Dengang indgik medlemmerne af 'Ndrangheta i røverbander, der stjal fra de rige og gav til sig selv, inden de udvidede forretningen til smugling og afpresning.

Mafiaorganisationen, som den kendes i dag, blev støbt i 1980erne, da fokus skiftede til kokain, mens den mindre eftertragtede heroin blev overladt til Cosa Nostra på Sicilien.

Men 'Ndrangheta er også historien om beskidte hænder. I 2012 fik seks medlemmer fængsel på livstid for at have kvalt og brændt en kvinde, der havde sladret til politiet, og i 2015 blev en ung mand anholdt for at have bestilt et mord på sin egen mor, angiveligt som straf for, at hun havde haft en affære med en vægtig leder i den rivaliserende 'Ndrangheta-klan.

Eksempler på den simple – og vigtigste – regel hos 'Ndrangheta.

En regel, der også gik ud over Maria Chindamo, der blot ville beholde sin jord, opdrage sine børn og ellers leve et fredeligt liv i de calabriske bjerge.

»Fejler du, betaler du med dit liv.«