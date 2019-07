Muslimske børn fjernes fra deres forældre: På gigantiske kostskoler skal de glemme deres opdragelse

Kina har sendt omtrent en million muslimske uighurer i interneringslejre i den vestlige Xinjiang-provins. Her bliver de »genopdraget,« og bliver ifølge øjenvidner tvunget til at undsige den muslimske tro.

Men hvad sker der med deres børn?

Det kan BBC nu afsløre.

Mens mange forældre er blevet placeret i de enorme lejre, har Kinas myndigheder den seneste tid været i gang med at opføre gigantiske kostskoler, hvor børnene bliver placeret.

Uden kontakt til deres forældre lever børnene på skolerne, hvor de bliver undervist i »kinesisk« kultur. De bliver tvunget til at lære kinesisk i stedet for deres modersmål uighur og gennemgår en uddannelse, der systematisk indoktrinerer børnene, og forsøger at fjerne dem fra deres uighuriske og muslimske opdragelse, skriver BBC.

Kina har brugt 8 milliarder kroner på at bygge nye kostskoler og børnehaver i Xinjiang-provinsen. Antallet af børn, der befinder sig i de offentlige børnehaver er på tre år steget 150 procent i de uighuriske områder, mens antallet blot er steget 8 procent på landsplan.

Kinas styre har skruet op for en særdeles hård kurs over for de cirka ti millioner primært muslimske uighurer i Xinjiang. De seneste to år er interneringslejre skudt op overalt i Xinjiang. Mange børn har måttet sige farvel til begge deres forældre, som nu sidder indespærret.

Styret anvender højteknologisk overvågning som ansigtsgenkendelse og digital dataindsamling til at kontrollere indbyggernes mindste skridt.

Eksperter og rettighedsgrupper vurderer, at omtrent en millioner muslimer sidder indespærret i interneringslejre og politiske genopdragelseslejre - her er de havnet uden forudgående rettergang.

Kinas styre har tidligere nægtet, at lejrene overhovedet findes. Men i dag fortæller styret, at genopdragelseslejrene reelt er uddannelsescentre - ikke fængsler - som har til formål at klæde unge på til arbejdsmarkedet og bekæmpe religiøs ekstremisme og terrorisme.

Til Berlingske har forskere tidligere kaldt massetilbageholdelserne i Xinjiang for de værste overgreb i Kina siden Mao-tidens kulturrevolution fra 1966 til 1977.

FAKTA Fakta om uighurerne Der bor ti millioner uighurer i Kinas nordvestlige Xinjiang-provins. Selv kalder de provinsen for Østturkistan eller Turkistan. Uighurerne er et centralasiatisk, hovedsageligt sunnimuslimsk folk, der taler et sprog beslægtet med tyrkisk. Uighurerne udgør 46 procent af de 21 millioner indbyggere i Xinjiang, mens han-kineserne udgør 40 procent. Han-kineserne er Kinas dominerende etniske gruppe. Kilde: The Economist FOLD UD

Det er yderst vanskeligt for journalister og menneskerettighedsforkæmpere at få adgang til Xinjiang - når det endelig lykkes bliver de overvåget 24 timer i døgnet af myndighederne.

Viden om, hvad der egentlig foregår i Xinjiang i disse år, er derfor begrænset. Mange uighurer har dog bosat sig i Tyrkiet, hvorfra de fortæller omverdenen om overgrebet i det vestlige Kina.

I Istanbul møder BBC en uighurisk mand, som fortæller, at hans kone er blevet tilbageholdt. Han ved ikke, hvad der er sket med deres otte børn, fortæller han, men han frygter, at de er havnet i myndighedernes varetægt.

»Jeg tror, de er blevet taget til uddannelseslejrene,« fortæller han.

BBC har foretaget interviews i Tyrkiet med forældre og pårørende til omtrent 100 børn, som menes at være placeret i de nye kostskoler.

Mange af de uighurer, som befinder sig i Tyrkiet, tør ikke vende hjem af frygt for, at de bliver tilbageholdt og sendt i interneringslejre, så snart de igen sætter fødder i Kina. Mange tør heller ikke kontakte familie og bekendte i Kina, fordi de frygter, at det kan skabe problemer for dem, som stadig befinder sig i Kina.

Tidligere på ugen kom det frem, at kinesiske grænsevagter ofte installerer en overvågningsapp på telefonen, når turister og andre gæster rejser ind i Xinjiang.