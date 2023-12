Internationalt Abonnement

Miraklet i Himalaya: Rottehulsminører og en australier hyldes som helte

En kontroversiel redningsaktion lykkedes, og 41 indiske minearbejdere er atter i sikkerhed efter 17 dage i et underjordisk helvede. For at lykkes måtte regeringen ty til en forbudt metode. Fortællingen rummer håb, men også et varsel om fremtiden.