USA's tidligere republikanske vicepræsident under Donald Trump, Mike Pence, meddelte lørdag, at han trækker sig fra præsidentvalgkampen. "Efter mange bønner og overvejelser har jeg besluttet at indstille min præsidentvalgkamp fra og med i dag," sagde Pence lørdag sammen med sin kone Karen til deltagerne ved en konference i Las Vegas for den republikanske jødiske koalition. Fold sammen

Læs mere