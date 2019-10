Migranter kunne genkende ham: En af verdens værste menneskesmuglere dukkede op til møde i Italien

Han bliver kaldt Bija. Og han er kendt som en af de værste og mest skruppelløse menneskesmuglere i verden.

En FN-rapport viser, hvor kynisk han er:

Bijas folk har tidligere skudt efter og sænket både med migranter i Middelhavet, som tilhører rivaliserende menneskesmuglere. Flere mennesker menes at være druknet efter angrebene.

Nu er der dukket fotos op i Italien, som indikerer, at Bija kan have samarbejdet med de italienske myndigheder, skriver The Guardian.

I 2017 blev der på Sicilien afholdt et møde mellem italienske embedsfolk og en delegation fra den libyske kystvagt. De diskuterede, hvordan migrantstrømmen til Italien kunne bremses. I den libyske delegation sad Bija – eller Abd al-Rahman Milad, som han rigtigt hedder – iført et nydeligt gråt jakkesæt, viser billeder fra mødet, som den italienske avis Avvenire har fået fat i.

Il giallo del negoziato segreto sui migranti col libico Bija https://t.co/rgQCN2hLfF — Avvenire (@Avvenire_Nei) October 5, 2019

Flere migranter i den sicilianske by Catania havde allerede genkendt Bija, da han dukkede op i byen.

Kontroversiel aftale

Billederne af Bija ved mødebordet rejser nye spørgsmål om den kontroversielle aftale, som Italien indgik med Libyen i 2017. Italien sender penge til den libyske kystvagt, som til gengæld forsøger at bremse migrantbådene, inden de når frem til italiensk farvand.

Mange afrikanske migranter i Libyen sidder fanget under forfærdelige forhold i de såkaldte detentionscentre. Her risikerer de at blive voldtaget, tortureret eller ramt af vildfarne bomber i det borgerkrigshærgede land. Nogle migranter er blevet solgt på slavemarkeder.

Der har tidligere været mistanke om, at dele af den libyske kystvagt står bag menneskesmugling til Italien. Den ene hånd tjener altså penge på at bremse nogle migranters forsøg på at nå Europa, mens den anden hånd tjener penge på at sikre rejsen for andre.

Bija menes at lede en milits, som opererer vest for Libyens hovedstad, Tripoli. Samme milits menes også at have udført arbejde som kystvagt, skriver Reuters.

I 2018 druknede mindst 2.000 personer i deres forsøg på at krydse Middelhavet, skriver BBC.