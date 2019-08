Midt i Malmø blev en ung læge likvideret med sin baby på armen: »Hun var karriereoptaget og ambitiøs«

Hun blev mor for bare nogle måneder siden. Hendes karriere som læge skulle netop til at begynde. Hun havde rundet de 30, og befandt sig lige der i livet, hvor hun gerne ville være.

Mandag morgen blev hun dræbt. Skudt i hovedet med sin baby på armen. Det lignede en likvidering, fortæller øjenvidner.

Om aftenen blev der tændt lys tæt på drabsstedet, og flere af kvindens venner og bekendte var dukket op. De beskriver hende over for avisen Aftonbladet som omsorgsfuld og ydmyg.

»Hun var ekstremt lykkelig over at være blevet mor, og hun var også glad for, at det gik så godt på jobbet. Familien var alt for hende, men hun også karierreoptaget og ambitiøs,« fortæller en kammerat.

»Hun var vældig tilfreds med, hvor hun befandt sig i livet.«

En anden kammerat tilføjer:

»Hun havde et hjerte af guld. Hun brød sig virkelig om alle omkring hende.«

Den dræbte skulle netop til at påbegynde sin turnus på et hospital.

Ved 21-tiden i går aftes blev en mand anholdt, mistænkt for drabet. Det er stadig uvist, hvorfor den unge kvinde skulle dræbes. Men politiet spekulerer i, at motivet kan have været at straffe hendes mand, som gik ved siden af hende, da skuddene faldt.

Manden skulle ifølge flere svenske medier have en kriminel fortid med tråde til Danmark. Han er angiveligt en af bagmændene bag det omfattende røveri mod Dansk Værdihåndtering i Glostrup i 2008, hvor gerningsmændene stjal over 60 millioner kroner.

Han har afsonet en fængselsstraf på 8,5 år for røveri og våbenbesiddelse. 14 mænd blev dømt for røveriet. Politiet undersøger, om mordet kan have forbindelse til den sag.

En anden af politiets teorier lød i går på, at drabet på kvinden kan have haft forbindelse til en drabssag, hvor hun var indkaldt som vidne for omtrent et år siden, skriver Aftonbladet. Hendes vidneforklaring var dog ikke afgørende i den sag, men politiet leder alligevel efter en mulig kobling.

Om manden i virkeligheden var målet for skuddene mandag morgen, er også stadig uvist. Aftonbladet skriver, at gerningsmanden ifølge politikilder klart gik efter kvinden, mens Expressens politikilder mener, at manden kan have været målet. Svensk politi holder pressemøde klokken 10.15, hvor der formentlig vil være nyt i sagen.

Manden slap uskadt fra angrebet, og babyen fik et par skrammer i panden, da moderen sank til jorden.

Det svenske medie SVT har udsendt en video, der viser, hvordan den formodede gerningsmand løber mod drabsstedet med en pistol i hånden.

Kvinden lå tilbage dødeligt såret og blev senere blev erklæret død på hospitalet. Øjenvidner fortæller, at de hørte op mod ti skud blive affyret under angrebet.

Drabet på kvinden har vakt forargelse hos Sveriges statsminister, Stefan Löfven.

»Det er en ufattelig grusom handling, som vækker afsky hos mig og i hele landet. Dette har intet at gøre i vort samfund,« siger han i en udtalelse om drabet.