Mere end 100.000 syge på 14 måneder: Mæslingeudbrud eksploderer i Europa

Antallet af europæere, der bliver ramt af mæslinger, fortsætter med at stige måned for måned.

Fra 1. januar 2018 til 1. marts 2019 er mere end 100.000 mennesker blevet smittet med mæslinger i Europa, viser en ny opgørelse fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Flere end 90 personer har mistet livet til sygdommen i denne periode.

»Vi har observeret en stigning uden fortilfælde i antallet af mennesker, der bliver syge af denne undgåelige sygdom, og alt for mange har mistet livet,« siger WHOs direktør for nødsituationer i Europa, Dorit Nitzan, i en pressemeddelelse.

Udbruddet får nu WHO til at opgradere deres indsats til »næste niveau«, og organisationen vil forsøge at presse europæiske politikere til at gøre mere ved problemet.

WHO ærgrer sig over stigningen, eftersom mæslinger så ud til nærmest at være udryddet for få år siden. I 2018 blev 15 gange så mange personer smittet med mæslinger som i 2016, hvor antallet var rekordlavt.

Flere europæere bliver vaccineret mod mæslinger end nogensinde før. Men i visse områder og visse samfundslag er der en voksende – og uvidenskabelig – skepsis mod vacciner. Det medfører, at der opstår lommer rundtom i Europa, hvor sygdommen hastigt kan sprede sig.

I de første to måneder af 2019 er der rapporteret 34.300 nye tilfælde af mæslinger i Europa. Det er flere end i nogen anden tomåneders periode i mere end et årti.

Langt størstedelen – mere end 70 procent af de nye smittede – bor i Ukraine, hvor der er blevet rapporteret om mere end 25.000 nye smittede indtil videre i 2019.

Det skyldes en udbredt vaccineskepsis i landet. Den øgede modstand skyldes ofte kampagner på nettet, der giver forkerte informationer om mulige bivirkninger ved vaccinen, lyder det fra de ukrainske myndigheder.

Sygdommen viser sig blandt andet ved rødt udslæt på kroppen. I de alvorligste tilfælde er mæslinger livstruende.

I begyndelsen af 2019 oplevede Danmark et mindre mæslingeudbrud. I februar blev syv personer smittet med mæslinger. Smitten blev bragt hjem af to voksne, som havde været på skiferie i Val Thorens.