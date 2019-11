Mere end 100 nye mystiske figurer fundet i ørken: »En af arkæologiens største gåder«

En stor abe med snoet hale. En enorm ørn med spredte vinger. Mennesker med spyd.

Forskere har opdaget mere end 140 nye kæmpefigurer, som er tegnet ind i det tørre landskab ved Perus vestkyst.

Der er tale om såkaldte Nazca-linjer. De enorme tegninger er ofte op til 100 meter lange og har været en gåde for arkæologer, siden piloter for flere årtier siden opdagede de første figurer fra luften.

Nu viser det sig, at der er langt flere, end videnskaben hidtil har troet. Japanske forskere kan ved hjælp af satellitbilleder og 3D-scanninger løfte sløret for 143 nye tegninger i det sydlige Peru. Det skriver avisen The New York Times.

Forskerne ved ikke præcist, hvornår figurerne er skabt, men formoder, at de er blevet lavet fra omtrent 500 år før vor tidsregning til omtrent 500 år efter.

UNESCO placerede området på sin verdensarvsliste i 1994. Dengang kendte man kun til omtrent 30 geoglyffer, som figurerne også kaldes.

»Disse linjer er en af arkæologiens største gåder på grund af deres størrelse, udformning og antal,« skriver UNESCO på sin hjemmeside.

I 2017 havde man opnået kenskab til omtrent 300 figurer i området, men nu stiger antallet altså markant.

Tegningerne er skabt ved, at man har flyttet sorte sten, som dækker det tørre område. Når stenene er væk, afsløres det hvide sand nedenunder.

Foto: MARTIN BERNETTI.

Fascinationen af Nasca-linjerne skyldes blandt andet, at forskerne ikke er sikre på, hvad de er blevet brugt til, og hvilken betydning de har haft. I 1968 udgav den schweiziske forfatter Erich von Däniken bogen Chariots of God, hvor han foreslog, at figurerne fungerede som en slags landingsbane for aliens. Bogen blev et hit.

Men arkæologerne giver ikke meget for von Dänikens forklaring. De mener, at nogle af figurerne kan have spillet en rolle i ritualer, da man har fundet massevis af knuste potteskår nær figurerne.

Andre figurer kan have været markører, der skulle gøre det lettere at finde vej i ørkenen.