Medie: Erdogan taler om at anskaffe atomvåben

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har nu luftet tanken offentligt et par gange den seneste tid: Han taler om at anskaffe sig atombomber.

Ved et partimøde sidst i september sagde præsidenten:

»Nogle lande har atommissiler.«

»Men vi må ikke få dem,« sagde Erdogan og beskyldte sine vestlige NATO-allierede for at stå i vejen:

»Det kan jeg ikke acceptere.«

Ifølge avisen The New York Times taler Erdogan nu langt mere åbent om at anskaffe atomvåben end tidligere.

Ingen NATO-lande er nogensinde brudt fri af den internationale kernevåben-traktat, der forpligter verdens lande til ikke at anskaffe sig atomvåben. Men Erdogan har med angrebet på kurderne i det nordlige Syrien vist, at han er klar til at trodse sine NATO-allierede.

»Hvis USA ikke kunne stoppe den tyrkiske leder i at angribe USAs kurdiske allierede, hvordan kan man så forhindre ham i at bygge atomvåben eller at følge Iran og anskaffe sig teknologien til at skabe dem?« spørger The New York Times.

Det er stadig uvist, om Erdogan vil forsøge at føre sin atomare ønsker ud i livet. Men sikkert er det, at Tyrkiet har, hvad der skal til for at kunne etablere et omfattende atomprogram. Landet har naturlige forekomster af uran, flere forsøgsreaktorer og forbindelser til Abdul Qadeer Khan, der står bag Pakistans atomvåben.

Hjælp fra Rusland

Tyrkiet er også gået i gang med at bygge sine første store kernekraftværker med hjælp fra Rusland.

Under alle omstændigheder vil det tage en længere årrække for Tyrkiet at skabe atomvåben. Og planerne vil sikre Tyrkiet så mange internationale uvenner, at Tyrkiet-ekspert Jessica Varnum vurderer, at Erdogan næppe vil gøre alvor af planerne.

»Med sin atomretorik appellerer Erdogan til et anti-amerikansk publikum i Tyrkiet, men det er usandsynligt, at han vil gå efter kernevåben,« siger Jessica Varnum, der forsker i spredningen af atomvåben ved James Martin Center i Californien.

»Det vil få enorme konsekvenser for Tyrkiets økonomi og omdømme, hvilket kan ramme Erdogans vælgere på pengepungen. Det tror jeg ikke, han tør.«

Faktisk findes der allerede atomvåben i Tyrkiet. De er amerikanske, og deres tilstedeværelse har længe været en offentlig hemmelighed. USA har aldrig tidligere anerkendt, at landet opbevarer atomvåben i Tyrkiet, men det bekræftede Donald Trump i sidste uge.

De omtrent 50 atomvåben opbevares på en luftbase i Incirlik, som ejes af den tyrkiske regering. De seneste ugers konflikt mellem USA og Tyrkiet har skabt bekymringer for våbnene, hvis forholdet mellem de to lande forværres.