Mand med forbindelse til Jeffrey Epstein begår selvmord i fængsel

En fransk modelagent og ven af Jeffrey Epstein er død i fængslet. Han blev fundet lørdag morgen.

Hans navn var Jean-Luc Brunel, og han var mistænkt for at have fundet flere end 1.000 kvinder og piger til den pædofile finansmand Jeffrey Epstein, som finansmanden kunne gå i seng med.

Jean-Luc Brunel begik ligesom Epstein selvmord, skriver Mail Online.

Selvmordet sker blot få dage efter, at britiske prins Andrew indgik forlig med Virginia Giuffre, som beskyldte ham for at have misbrugt hende, da hun var mindreårig, og efter at de havde mødtes gennem Epstein og hans hjælper, Ghislaine Maxwell.

Franske Brunel var fængslet, mens han ventede på sin retssag, og hans dødsfald er nu brænde på bålet i diskussionen om Epsteins død, skriver Mail Online.

Epstein begik nemlig selvmord i fængslet på et tidspunkt, hvor overvågningskameraerne var slukkede.

I Brunels tilfælde var der ingen kameraer, der kunne bekræfte hans dødsfald.

Ifølge hans forsvarsadvokat begik Brunel selvmord, fordi han var »smadret« af de beskyldninger mod ham, og advokaten henviste blandt andet til folkedomstolen og mediernes dom, før Brunel var kendt skyldig i retssystemet.

Jean-Luc Brunel hævdede at være uskyldig, og ifølge hans forsvarsadvokat var det følelsen af uretfærdighed, der ledte til selvmordet, og ikke en følelse af skyld.