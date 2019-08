Macron gamblede og inviterede særlig gæst til topmøde: Trump lukkede sig inde på hotellet

På gangene på luksushotellet i Biarritz gik diplomaterne og blev mere og mere rådvilde. Frankrigs præsident Macron havde givet dem en hovedpine. Typisk Macron, lød det frustreret.

Uden først at advare sine magtfulde kolleger inviterede Frankrigs præsident søndag eftermiddag den iranske udenrigsminister til G7-topmøde i Sydfrankrig, hvor Donald Trump, Angela Merkel, Boris Johnson og flere af verdens mest magtfulde statsoverhoveder var samlet i weekenden.

Invitationen var højst overraskende - og specielt ikke populær blandt alle.

Efter lederne havde spist frokost søndag, begyndte journalister, diplomater og rådgivere at tjekke deres telefoner og appen Flightradar, som viste, at iransk fly havde kurs direkte mod Biarritz.

Om bord på flyet var Irans udenrigsminister, Javad Zarif. Spørgsmålet om Iran har splittet G7-landene, siden Donald Trump i 2018 trak sig fra atomaftalen med Iran og sendte den islamiske republik tilbage ud i kulden.

Macron ønsker at mildne konflikten mellem Iran og Vesten - særligt USA - og må have tænkt, at et besøg af Zarif kunne være et første skridt i den retning. Men Macrons stunt kan have givet bagslag.

Med den iranske udenrigsminister på trapperne vej fik diplomaterne pludselig en travl søndag eftermiddag. Trump var tilsyneladende ikke spor interesseret i at mødes med Zarif eller pludselig befinde sig skulder ved skulder med fjenden i Biarritz. Præsidenten trak sig tilbage på sit hotel Hotel du Palais.

Blot 500 meter derfra blev Zarif installeret på den lokale borgmesters kontor. Her holdt han møder i flere timer - blandt andet et kort møde med Macron selv. Præsident Trump forlod ikke sit hotel i løbet af de seks timer besøget varede, skriver Bloomberg.

»Det her er totalt respektløst over for Donald Trump og de øvrige ledere på G7,« tweetede Nikki Haley, Trumps tidligere FN-ambassadør.

»Iran støtter terrorisme ved enhver lejlighed og fortsætter med forfølge et »Død over Amerika.« Manipulerende af Macron at gøre det her. Og meget uærligt.«

This is completely disrespectful to @realDonaldTrump and the other leaders at the G7. Iran supports terrorism at every turn and continues to pursue “Death to America”. Manipulative of Macron to do this and very insincere. #NotWhatFriendsDo https://t.co/ujDe81c433 — Nikki Haley (@NikkiHaley) August 25, 2019

De øvrige europæiske delegationer på topmødet havde angiveligt en plan om at gå forsigtigt frem i forhold til konflikten mellem USA og Iran. De håbede, at det kunne være muligt at overbevise Trump og amerikanere om at skrue en anelse ned for den konfrontatoriske linje over for Iran.

Men efter Macrons stunt var der en fornemmelse af, at den plan gik i vasken. Den franske præsident havde måske taget munden for fuld.

Det er uvist, hvornår de øvrige statsledere fik at vide, at Zarif var på vej til topmødet. Italienerne læste det hos nyhedsbureauet AFP. Angela Merkel fortalte på et pressemøde, at hun var »informeret,« men »kun lige i tide.« Da den amerikanske delegation forlod USA fredag aften, havde de ingen idé.

Søndag morgen fortalte Macron til pressen, at han havde opbakning fra G7-landene til at levere en fælles besked fra de syv lande til Iran. Den udlægning var Trump dog umiddelbart ikke enig i.

»Vi rækker selv ud,« sagde han.