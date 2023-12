Løkke: Våbenhvilen i Gaza bør forlænges yderligere

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) ønsker, at våbenhvilen i Gaza forlænges. Det vil kunne få alle gidsler ud og nødhjælp ind. Det kan være et skridt på vejen til at få åbnet for forhandlinger, der kan føre frem til en tostatsløsning, mener Løkke. Fold sammen

Læs mere