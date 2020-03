»Lille Hjerte« døde inden hun fyldte fire år: Nu diskuterer Sverige om det skal være nemmere at tvangsfjerne børn

Den treårige pige blev kaldt for Lille Hjerte, da hun først landede i de svenske socialmyndigheders varetægt. Dengang var hun kun et nyfødt barn, cirka ni dage gammel.

Hun blev født med abstinenser af en mor, som efterlod hende i jordemødrenes varetægt på hospitalet, men fandt et trygt hjem hos den plejefamilie, der tog sig af hende i de næste to et halvt år. Indtil hendes biologiske forældre – der var stofmisbrugere og psykisk syge – vandt forældremyndigheden over hende igen.

Et halvt år senere blev Lille Hjerte, som hun omtales i medierne på grund af navneforbud, fundet død med opiater i kroppen. Hun nåede aldrig at fylde fire år, skriver Dagens Nyheter i en ny afsløring. Hendes biologiske mor er mistænkt for at være ansvarlig. Hendes biologiske far døde, efter at han blev anholdt i februar.

Her er et billede af den treårige pige på forsiden af Dagens Nyheter:

Nu diskuterer Sverige, ligesom statsminister Mette Frederiksen (S) har lagt op til i Danmark, om det skal være nemmere at tvangsfjerne børn permanent fra deres biologiske forældre. Myndighederne i Sverige kendte nemlig til den biologiske mors psykiske problemer og stofmisbrug, inden de valgte at placere barnet i hendes varetægt igen.

Ifølge svensk lov er det et mål, at et barn skal kunne genforenes med sine biologiske forældre i løbet af de første tre år, efter at barnet er blevet tvangsfjernet. Også i dette tilfælde gjaldt dét, selvom Lille Hjerte altså blev tvangsfjernet som ganske nyfødt – og selvom socialtjenesten anbefalede, at hun fik lov at blive hos sin plejefamilie.

Sveriges socialminister Lena Hallengreen (S) udtalte søndag, at hun nu var klar til at ændre på loven, så barnets tarv kommer til at spille en større rolle i sager, hvor der skal tages stilling til, om børn skal genforenes med deres biologiske forældre. Oppositionslederen Ulf Kristersson (M) har siden februar talt for det samme.

Plejemor kæmpede for at få hende hjem

Den treårige piges plejemor, Melinda Jacobs, har givet et følelsesladet interview om hele forløbet til Dagens Nyheter. Hun fik Lille Hjerte i sin varetægt, da den lille pige var syv uger gammel, og hun opfostrede pigen som om, hun var hendes eget barn.

I Melinda Jacobs’ øjne var Lille Hjerte lige så meget hendes datter, som hendes to andre børn var det, også selvom hun var blevet født af en anden. Så da pigen i 2019 blev sendt tilbage til sine biologiske forældre, nærede Melinda Jacobs også et håb om, at det kun var for en stund.

Det var også sådan, hun forklarede det til pigen:

»Jeg sagde, at vi snart ville se hinanden igen,« fortæller hun til Dagens Nyheter:

»Det er umuligt at forklare et treårigt barn, at hun vil blive fjernet fra sin familie.«

Men efter april 2019 fik de ikke hinanden at se igen. Kontakten blev brudt af den biologiske mor. Én gang fik Melinda Jacobs nys om, at barnet var blevet alvorligt syg, og hun kontaktede politiet, som to gange aflagde besøg hos den biologiske familie for at sikre, at pigen var okay.

Men politiet blev nægtet adgang til hjemmet begge gange.

I januar 2020 blev Melinda Jacobs så indkaldt til møde hos de svenske socialmyndigheder, og da hun så, at den lille piges sagsbehandlere også var der, blev hun sikker på, at pigen nu omsider måtte komme hjem. Det havde hun kæmpet for, siden pigen blev fjernet.

Men det var ikke det, hun var blevet indkaldt for at høre. I stedet fortalte de hende, at Lille Hjerte var fundet død med opiater i kroppen.

Tilbage sidder Melinda Jacobs nu med en masse uafklarede følelser. Dels er hun vred på den familie, der ikke formåede at tage sig ordentlig af Lille Hjerte. Men hun er endnu mere vred på domstolen, der besluttede at rive pigen ud af hendes varetægt.