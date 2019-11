Lego driller Tesla med »garanteret brudsikker« bil

»Oh my fucking God,« udbrød Tesla-stifteren Elon Musk, da elbilproducenten præsenterede den futuristiske og længe ventede Cybertruck i sidste uge.

Ifølge Musk skulle den hypede bil være lavet af stærkt stål og næsten skudsikkert glas, og for at demonstrere dette kastede Teslas chefdesigner, Franz von Holzhausen, en metalkugle mod vinduet i førersiden, som til Musks store forbavselse øjeblikkeligt blev knust.

»Vi kastede skruenøgler og bogstaveligt talt en køkkenvask på glasset, og det gik ikke i stykker. Men det gjorde det af en eller anden grund nu … jeg ved ikke hvorfor,« sagde Elon Musk efterfølgende.

Det uheldige øjeblik har lige siden været et af de store emner på sociale emner som Twitter, hvor Lego ikke har kunnet dy sig for at dele sin egen »klodsede« version af den elektriske Cybertruck. Det skriver det amerikansk onlinemedie TechCrunch, der fokuserer på techindustrien.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof pic.twitter.com/RocTEkzzwI — LEGO (@LEGO_Group) November 27, 2019

Som Lego skriver kort og godt (oversat fra engelsk): »Her er fremtidens truck. Garanteret brudsikker«. Legos deling er på få dage blevet retweetet over 20.000 gange og har fået over 75.000 likes.

Helt samme ord brugte Musk under præsentationen, hvor den hårdt prøvede Cybertruck-demomodel også blev slået på med en forhammer – uden en bule at se.

To prove that the #Cybertruck's doors were strong, Elon Musk had someone take a sledgehammer to the new Tesla pickup. https://t.co/rCiOrY8bXq pic.twitter.com/50rLbEZ765 — WIRED (@WIRED) November 22, 2019

En kvart million forudbestillinger

Trods det knuste vindue og drillerierne på Twitter har Tesla ifølge Musk allerede modtaget 250.000 forudbestillinger på Cybertruck, skriver flere amerikanske medier, heriblandt Mashable.

En forudbestilling kræver, at man lægger et depositum på 100 dollar, så samlet har vordende Cybertruck-købere allerede indbetalt 25 millioner dollar, godt 170 millioner kroner, til Tesla.

Hvornår bilen bliver leveret til kunderne, harTesla endnu ikke et præcist svar på. Virksomheden forventer at sætte produktionen i gang sidst i 2021 eller i 2022, alt efter hvilken model, der er tale om.

250k — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2019

Det er meningen. at Cybertruck skal konkurrere med den populære Ford F-150 pickup, og den billigste version kommer ifølge Tesla til at have en rækkevidde på 400 kilometer. Er man ved muffen, kan man i stedet anskaffe sig topmodellen, som kan køre 800 kilometer på en enkelt opladning.

De to modeller kan anskaffes for henholdsvis 271.000 og 475.000 kroner – hvis altså man bor i USA. Har man dansk adresse, må man givetvis regne med at betale et lidt højere beløb, før bilen holder i garagen.