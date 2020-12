Lange bilkøer og grædende familier: Svensk grænselukning skaber kaos på Øresundsbroen

I to timer stod trafikken stille, og ved paskontrollen måtte grædende familier tage afsked med hinanden og drage hver deres vej.

Svenske medier beretter om stort drama ved Øresundsbroen, efter at landets grænser er blevet lukket for alle indrejsende fra Danmark, som ikke er svenske statsborgere eller bosiddende i Sverige.

Ved togstationen Hyllie i Malmø har Dagens Nyheter og P4 på Sveriges Radio talt med familier, som var på vej til Sverige for at fejre jul hos familie – blot for at måtte tage en tårevædet afsked ved paskontrollen.

Eksempelvis fik franskmanden Dylan Collet ikke lov til at komme ind i Sverige, mens hans svenske hustru og børn fik lov, oplyser han til P4 på Sveriges Radio.

»Mine børn græd og min hustru gjorde også,« fortalte han til Sveriges Radio, da han måtte vende om ved grænsen.

Sara og Philip Adair var rejst med parrets to børn, Ebba og Kasper, fra hjemmet i Schweiz mod Sverige, og rejste altså gennem Danmark på vejen. Det skulle de ikke have gjort, for da familien nåede frem til den svenske grænse blev Philip Adair, som er fra Nordirland, afvist med netop den begrundelse.

Han måtte tage toget tilbage til Danmark.

Også på selve Øresundsbroen opstod der tirsdag kaos og lange bilkøer. Ifølge Jens Martinus Vestergaard, som bor i Sverige, men arbejder i Danmark, stod trafikken nærmest stille i to timer, mens han var på vej hjem fra arbejde.

Jens Martinus Vestergaard fortæller til SVT, at han var blot 150 meter fra grænsekontrollen, da trafikken gik i stå – i næsten to timer. Imens voksede køen bag ham og blev næsten tre kilometer lang, siger han til SVT. Af samme grund har han ikke tænkt sig at tage på arbejde i Danmark i dag, forklarer han over for SVT.

Svensk politis presseansvarlige, Ewa-Gun Westford, medgiver, at der har været meget lange køer på Øresundsbroen tirsdag. Man kan forvente en lignende trafik i dag, hvis man vil over Øresundsbroen, vurderer hun:

»Det er ikke uden grund, at det tager tid, for vi er nødt til at tjekke af alle, som vil ind i Sverige,« siger hun og uddyber, at politiet bruger alle ressourcer, det har til rådighed:

»Væbn jer med tålmodighed,« lyder hendes råd.

Ifølge Ritzau er flere end 100 personer, der har forsøgt at krydse grænsen fra Danmark til Sverige, blevet afvist siden mandag ved midnat.

Indrejseforbuddet gælder en måned og skal holde den nye variant af coronavirus ude af landet. Rejsende til og fra Bornholm kan derfor heller ikke længere rejse via Sverige. I stedet må de med fly fra København eller færge fra Køge.