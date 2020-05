Kina hænger uskyldig amerikansk kvinde ud som »patient zero«

Hun er en 52-årig kvinde med to børn, og hun levede ind til for nyligt et ganske anonymt liv i den amerikanske delstat Virginia.

Hvis nogle mennesker kendte Maatje Benassi, skyldtes det hendes hobby. Hun var – og er – en god konkurrencecykelrytter.

Men de anonyme tider er forbi, for kinesisker medier hænger hende ud med tidens måske værste beskyldning. De hævder, at hun er coronavirussens »patient zero«: Det var ifølge medierne hende, som havde sygdommen med fra USA til Wuhan i Kina, hvorfra den spredte sig til resten af verden.

Anklagen er helt og aldeles ufunderet, kilden er en deliristisk video-blogger, men det har ikke afholdt medier med tilknytning til det kinesiske kommunistparti i at bruge dem i regimets propagandakrig.

Nu har hovedpersonen, Maatje Benassi, så for første gang fortalt om sit mareridt.

I et interview med CNN fortæller hun og hendes mand, hvordan de lever i frygt for deres liv og i en tilstand af hjælpeløshed. Misinformationerne breder sig uafbrudt og ikke mindst på YouTube, og virksomheden YouTube reagerer ikke eller reagerer meget langsomt på klager. Parret er gået til politiet, som har afvist dem og foreslået et civilt søgsmål, og ægteparret har også talt med en advokat.

»Vi talte med advokaten, men vi fandt hurtigt ud af, at det er alt for dyrt for almindelige mennesker som os at anlægge den slags sager,« siger Matt Benassi til CNN, og dermed må de afmægtigt finde sig i beskyldningerne.

Langt, langt ude

Umidelbart er beskyldningerne så langt ude og ufunderede, at de synes umulige at tro på, men sociale medier og e-mail til ægteparret viser, at rigeligt med mennesker alligevel tror på dem og spreder dem.

Det skyldes ikke mindst, at det kommunistiske regime i Kina giver anklagerne direkte eller indirekte opbakning. En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, Zhao Lijian, har anklaget USA for at bringe virussen ind i Kina, og på kinesiske websites kan man se profesisonelle videoer, som promoverer anklagen.

Videoerne er dygtigt klippede, med troværdig speak og stemningsfuld musik, som undersøgende journalister har påpeget, og de florerer bl.a. på kinesiske sociale medier som WeChat, Weibo og Xigua Video.

Urkilden til anklagerne mod Maatje Benassi er dog ikke kinesisk, men amerikansk. Det er den 59-årige amerikanske konspirationsudbreder George Webb; i sine videoer på YouTube falbyder han allehånde vilde historier, som savner enhver dokumentation, og det var også ham, som i sidste måned hængte Maatje Benassi ud – tilsyneladende helt ud af det blå.

52-årige Maatje Benassi er sergent og deltog i oktober i fjor i OL for militærhold i Wuhan i Kina – nu forfølges hun på nettet, efter at en helt uunderbygget konspirationsteori har udpeget hende som den, der bragte coronasmitten til virussens epicenter.

Benassi er sergent i den amerikanske hær og deltog i oktober sidste år i OL for militært personel i Wuhan i Kina. Hun var en af tusindvis af internationale deltagere, hun deltog i cykelløb, og hun var ikke syg og har heller ikke siden været syg eller er blevet testet positiv for coronavirus.

Men ifølge George Webb havde hun smitten med til Kina, og det var en virus udviklet på Fort Detrick i Maryland, hævdede han uden at komme ind på, hvorfor netop Maatje Benassi skulle være smittet med den. Hun arbejder på en helt anden base i en anden stat og er sikkerhedsofficer, uden berøring med biokemisk forskning. Webb vil ikke sige, hvordan det skulle hænge sammen – han siger blot til CNN, at han »er en undersøgende journalist« med gode kilder.

»Hemmelig agent«

George Webb har 100.000 abonnenter på YouTube – hvilket placerer ham blandt de mest populære to procentaf alle youTubere – og hans video blev hurtigt oversat og lagt ud på kinesiske webmedier. Det kinesiske kommunistpartis tabloidavis, Global Times, samlede også historien op. Global Times har i sin kinesiske udgave et dagligt oplag på 1,5 mio. og 30 mio. daglige besøgende på sin website.

Artiklen hos Global Times fremhævede Maatje Benassi som »patient zero« og havde overskriften »USA bliver opfordret til at offentliggøre sundhedsdata fra sine atleter i Wuhan i oktober 2019«.

Derfra har historien så bredt sig. Tag bare Twitter-debatten i denne uge: En bruger mente, at Maatje Benassi var en amerikansk hemmelig agent; en anden hævdede, at alle Benassis OL-holdkammerater er døde og ville se sygejournalerne; en tredje udbasunerede, at Kina har afsløret »patient zero«, og »det er ikke en kineser,« lød det. En fjerde krævede, at Benassi betaler erstatning.

»Det er som at vågne efter en virkelig ond drøm og så dag efter dag leve i et mareridt,« siger Maatje Benassi til CNN.

»Jeg vil bare gerne have, at alle holder op med at chikanere mig, for der er tale om cybermobning, som er gået helt over gevind,« siger hun.

Hendes mand, Matt Benassi, er bange for, at anklagerne ender »som et nyt »Pizzagate«,« som han siger. »Pizzagate« var en skør politisk konspirationsteori, som alligevel i 2016 endte med, at en modstander af Hillary Clinton greb sin angrebsriffel og stormede en pizzarestaurant i Washington, som ifølge de fuldstændig fejlagtige og falske forlydender var stedet, hvorfra Hillary Clinton styrede en pædofiliring.

Amerikanske politikere, bl.a. senator Mark Warner, kræver, at sociale medier som YouTube og Facebook straks skal fjerne anklagerne mod Benassi, men hovedpersonen tror ikke selv på, at det vil gøre ondt godt igen

»Hvad der end sker, så er skaden sket,« siger Maatje Benassi til CNN.

»Intet vil nogensinde blive det samme. Når en eller anden i fremtiden googler mit navn, vil de se, at jeg er »patient zero«,« siger hun.