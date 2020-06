Kina håner Trump: Kom ud af dit skjul og »tal med demonstranterne« – ligesom du bad os om i Hongkong

Kina lader sjældent en chance passere for at kritisere Vestens hykleri, og med de voldsomme demonstrationer imod politivold mod sorte, der breder sig i USA, har Beijing fået en ny oplagt mulighed.

For hvad er egentlig forskellen på de demonstranter, der i dag er på gaden i Minneapolis og 140 andre amerikanske byer, og dem, som i månedsvis er gået på gaderne i protest mod det kinesiske styre i Hongkong?

Ingen nævneværdig, hvis man skal tro kineserne. Til gengæld udstiller præsident Donald Trumps reaktion på de to situationer USAs dobbeltmoral, lyder argumentet.

Fra Beijings perspektiv har protesterne i Hongkong altid været lig med demonstranter, der går amok, organiserede ballademagere, måske endda terrorister, der forstyrrer det offentlige rum. Og et politi, der kæmper en brav kamp for at bevare lov og orden i en desperat situation.

USA, derimod, har konsekvent støttet Hongkong-borgernes demokratiske ret til at demonstrere og kritiseret Kinas voldsomme modsvar.

Men nu, hvor det er de amerikanske gader, der brænder i kølvandet på en politimands drab på en sort mand under en anholdelse, og amerikanere, der råber for at få deres stemme hørt, er det tilsyneladende helt omvendt.

I en række tweets i løbet af weekenden har Donald Trump kaldt demonstranterne for »bøller«, anklaget »organiserede grupper« for at stå bag og beordret, at militæret skulle beskytte byen. Han har også retweetet påstande om, at de, som står bag, er »indenlandske terrorister«.

Our National Guard stopped them cold last night. Should have been called up sooner! https://t.co/D5vLrHSYcJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

»Forhandl med dem«

Det fik lørdag Hua Chunying, en talsperson for Kinas udenrigsministerium, til at tweete »Jeg kan ikke trække vejret« – de sidste ord, som blev ytret af George Floyd, før han døde – sammen med en erklæring fra USAs udenrigsministerium om Hongkong.

Også de kinesiske statsmedier bragte historier om, hvad de betragter som alvorligt hykleri:

»Nancy Pelosi kaldte engang de voldelige protester i Hongkong et »smukt syn« (...) Nu kan amerikanske politikere nyde den smukke udsigt fra deres egne vinduer,« skrev Hu Xijin, som er chefredaktør på den nationalistiske, tabloidavis Global Times, søndag.

Det er langtfra atypisk, at Kina bruger problemer i USA eller andre steder i verden til at fjerne opmærksomheden fra sine egne brud på menneskerettighederne, herunder den problematiske behandling af minoriteter eller håndteringen af demonstranterne i Hongkong.

Desuden er forholdet mellem USA og Kina i kølvandet på coronakrisen yderst udfordret.

I en række tweets og ledere opfordrede Hu og hans avis i løbet af weekenden Donald Trump og USA til at tage deres egen medicin:

Mr. President, don't hide behind the Secret Service. Go to talk to demonstrators seriously. Negotiate with them, just like you urged Beijing to talk to Hong Kong rioters. pic.twitter.com/nTOnO0sptk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) May 30, 2020

»Hr. Præsident, lad være med at gemme dig bag efterretningstjenesten,« skrev Hu.

»Gå ud og tal med demonstranterne på en seriøs måde. Forhandl med dem, præcis som du opfordrede Beijing til at tale med oprørerne i Hongkong.«

For demonstranterne i Hongkong har striden til gengæld skabt en noget akavet situation, bemærker CNN.

Mange demonstranter vil måske føle solidaritet med dem, som går på gaderne for at få deres stemme hørt i USA. Men de har heller ikke råd til at tage afstand fra deres gode allierede i Washington, som netop tager skarp afstand fra de amerikanske demonstranter.